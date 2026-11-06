Ngày 1/12 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Shark Thủy

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định ngày 1/12 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) và 28 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại…

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 tuần.

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Phạm Năng Thành làm chủ tọa phiên tòa.

Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và ba kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame) và Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a và Điều 364, khoản 4, Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự. 26 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng, tương đương 32 triệu cổ phần, lên 962,5 tỷ đồng tương đương 962,5 triệu cổ phần).

Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame) hướng dẫn, chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán Công ty Egame) để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015-2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Cáo trạng xác định bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy là chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Các bị cáo: Đặng Văn Hiển, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ, Nguyễn Thị Hoài Hương bị cơ quan công tố đánh giá là đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt số tiền hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 người bị hại.

Đặng Văn Hiển thực hiện nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Nguyễn Mạnh Phú thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, quản lý, phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Hoài Hương và các nhân viên kế toán thực hiện tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần.

Phạm Thị Thanh Thọ thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup.

Nguyễn Thị Hoài Hương thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy.

Đối với nhóm 23 bị cáo là quản lý kinh doanh Công ty Egame, Viện Kiểm sát xác định, theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, các bị cáo đã trực tiếp thực hiện và hướng dẫn nhân viên trong nhóm quảng bá hình ảnh Công ty Egroup, tìm kiếm, mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Từ năm 2021, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng tiền đầu tư không đúng mục đích huy động, chủ yếu sử dụng tiền đầu tư của người sau trả cho người trước, nhưng các bị cáo vẫn kêu gọi khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Hành vi của 23 bị cáo đã đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt tiền của các bị hại./.