Ngày 1-10: Số hài cốt liệt sĩ quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng đã hơn 700 bộ

Theo đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM vẫn tiếp tục triển khai nhiều phương tiện cơ giới phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng).

Lực lượng làm nhiệm vụ đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, xử lý hơn 500m³ đất tại Khu B. Kết quả báo cáo mới nhất của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết đã phát hiện và quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, lũy kế từ ngày 23-6-2026 đến hết ngày 1-10-2026, các lực lượng chuyên trách đã phát hiện, quy tập tổng cộng 701 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 304 bộ có di vật kèm theo. Cụ thể, có 668 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Hiện tại, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM vẫn đang tích cực đẩy nhanh tiến độ công tác tìm kiếm, đồng thời phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng các anh hùng liệt sĩ vào giữa tháng 10-2026.

Các hài cốt liệt sĩ sẽ được di quách từ Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình).