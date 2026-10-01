Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê quay đầu giảm

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng thu mua xuống 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt 93.800 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, các đại lý cùng điều chỉnh giá thu mua xuống 93.600 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục đứng ở vùng thấp nhất với 93.000 đồng/kg.

Như vậy, mốc 94.000 đồng/kg vừa được thị trường lấy lại trong phiên cuối tháng 9 đã nhanh chóng mất đi khi bước sang tháng mới. Dù vậy, nếu so với vùng đáy gần 3 tháng thiết lập trong tuần trước, khi giá có thời điểm chỉ còn 91.200 - 92.000 đồng/kg, mặt bằng hiện tại vẫn cao hơn đáng kể.

Trên thị trường thế giới, hai chủng loại cà phê chủ chốt lại diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm nhẹ 2 USD/tấn, tương đương 0,06%, xuống 3.410 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 giảm 12 USD/tấn, tương ứng 0,35%, còn 3.375 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục nhích lên. Cụ thể, hợp đồng tháng 12/2026 tăng 0,7 US cent/pound, tương đương 0,24%, lên 289,45 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 0,6 US cent/pound, đạt 281,5 US cent/pound.

Giá tiêu đồng loạt tăng

Giá tiêu hôm nay điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng 500 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng thu mua trong nước lên 136.500 - 140.500 đồng/kg.

Đây là nhịp tăng đáng chú ý sau nhiều ngày thị trường duy trì trạng thái tương đối trầm lắng trong vùng 136.000 - 140.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khi giá thu mua tăng lên 140.500 đồng/kg.

Đắk Lắk đứng thứ hai với 138.500 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM), giá tiêu được nâng lên 137.000 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai cùng tăng 500 đồng/kg, đạt 136.500 đồng/kg, tiếp tục là hai địa phương có mức thu mua thấp nhất trong số các vùng được khảo sát.

Diễn biến tăng đồng loạt ngay trong phiên đầu tháng 10 phần nào giúp thị trường lấy lại mức giá đã mất trong tuần cuối tháng 9. Trước đó, giá tiêu tại các vùng trọng điểm từng đồng loạt giảm khoảng 1.000 đồng/kg và sau đó duy trì ổn định trong nhiều phiên.

Trong khi thị trường nội địa khởi sắc, giá hồ tiêu thế giới chưa xuất hiện biến động đáng kể. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được báo giá 6.828 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil đứng ở 5.850 USD/tấn.

Malaysia tiếp tục là thị trường có giá tiêu đen cao đáng kể, đạt 9.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l đang được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 6.075 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Muntok của Indonesia giữ mức 9.348 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia được báo giá 12.150 USD/tấn, còn sản phẩm cùng loại của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn./.