Ngày 1/10, Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 1/10, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, tập trung chủ yếu tại đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và dải từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các khu vực trên phổ biến 35-36 độ C, một số nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%, khiến cảm giác oi nóng gia tăng, nhất là trong khoảng thời gian từ 11h đến 16h.

Người dân tham gia giao thông trên cầu Phú Xuân, thành phố Huế, mặc đồ bảo hộ để giảm tác động nắng nóng. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Nắng nóng kéo dài trong nhiều giờ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người phải làm việc ngoài trời. Thời tiết khô nóng cũng làm tăng nguy cơ xảy ra cháy tại khu dân cư, khu sản xuất và các khu vực có nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời điểm nhiệt độ lên cao, chủ động bổ sung nước, sử dụng các biện pháp chống nắng và bảo đảm an toàn khi sử dụng thiết bị điện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Theo dự báo, đợt nắng nóng này không kéo dài. Từ ngày 2/10, nắng nóng diện rộng tại đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế sẽ kết thúc, nền nhiệt có xu hướng giảm.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-36 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng đồng bằng 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.