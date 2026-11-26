Bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ bệnh án, trước khi sửa chữa, người đàn ông này đã ngắt nhầm cầu dao điện nên đường dây vẫn còn điện. Khi chạm vào dây dẫn, ông bị điện giật, văng xuống vuông nuôi tôm và bất tỉnh, mất ý thức vài phút. Rất may sau đó ông kịp tỉnh lại. Tuy nhiên, do ngạt nước thời gian ngắn bệnh nhân nôn nhiều lần, đau âm ỉ vùng ngực trái, nặng đầu, tê nhức cẳng tay và bàn tay trái.

Lúc nhập viện, bệnh nhân đã tỉnh nhưng trả lời còn chậm. Ngón giữa bàn tay trái, vị trí tiếp xúc với nguồn điện, có một vết bỏng nhỏ.

Do từng bất tỉnh dưới nước và nôn nhiều lần, bệnh nhân có nguy cơ hít nước, hít dịch nôn vào phổi. Vì vậy, dù đã tỉnh táo, người bệnh vẫn được theo dõi các dấu hiệu như: Ho, khó thở, giảm độ bão hòa ôxy trong máu và được chụp X-quang tim phổi để đánh giá tổn thương.

Sau xử trí, bệnh nhân ổn định, hết nôn, không khó thở. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tim, chức năng thận và điện giải ổn định; X-quang ghi nhận tổn thương phổi ở mức độ không nhiều. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi tình trạng hô hấp, đau ngực và nguy cơ tổn thương tim, cơ, thận.

Theo các bác sĩ, tai nạn điện giật không chỉ gây bỏng ngoài da mà còn có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim, tổn thương cơ và ảnh hưởng nhiều cơ quan trong cơ thể. Khi xảy ra ở khu vực ao hồ, vuông tôm, nguy cơ ngạt nước khiến tình trạng người bệnh càng phức tạp.