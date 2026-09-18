Ngập úng, sạt lở trên nhiều tuyến giao thông qua Thanh Hóa, Nghệ An

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo nhanh gửi Bộ Xây dựng về tình hình ngập úng, sạt lở trên nhiều tuyến giao thông ngày 18/9.

Khắc phục sạt lở gây ách tắc giao thông trên các tuyến đường bộ. Ảnh: Cục Đường bộ.

Trên địa bàn Khu Quản lý đường bộ I quản lý, mưa lớn tiếp tục duy trì ở một số khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa gây ngập cục bộ trên các tuyến giao thông huyết mạch.

Riêng trên Quốc lộ 1 xuất hiện 7 vị trí ngập nước, chiều sâu ngập phổ biến từ 25 - 37cm. Một số đoạn ngập kéo dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện.

Đường Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 3 vị trí nước dâng lên mặt đường từ 2 - 5cm. Cao tốc Bắc - Nam phía Đông (CT.01) có 2 vị trí bị ảnh hưởng, trong đó làn khẩn cấp và làn xe số 3 tại Km191+300 bị ngập từ 7 - 9cm, hầm chui dân sinh Xóm Dậm tại Km267+348 ngập sâu khoảng 30cm.

Ngay sau khi phát hiện các điểm ngập, Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ triển khai lực lượng tại hiện trường, căng dây cảnh báo, hướng dẫn giao thông và theo dõi sát diễn biến mực nước.

Với hầm chui Xóm Dậm, các biện pháp bảo đảm giao thông đã được thực hiện kịp thời giúp phương tiện lưu thông bình thường.

Ngoài các vị trí ngập nước mới phát sinh, nhiều điểm sạt lở taluy dương, taluy âm, đất đá tràn rãnh dọc và mặt đường trên địa bàn Khu Quản lý đường bộ I vẫn đang được tiếp tục xử lý.

Các tuyến quốc lộ thuộc phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ II, III và IV hiện chỉ còn xuất hiện mưa rải rác, chưa ghi nhận thêm các điểm ngập hoặc sạt lở mới.

Đối với các tuyến đường địa phương, Thanh Hóa hiện là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lớn này.

Toàn tỉnh ghi nhận 43 vị trí ngập nước gây tắc đường, dù đã khắc phục và thông xe được 2 vị trí nhưng hiện vẫn còn 41 vị trí bị ảnh hưởng.

Trong số này có 14 vị trí nằm trên các tuyến quốc lộ gồm Quốc lộ 45, Quốc lộ 47C, Quốc lộ 217B, Quốc lộ 10 và tuyến NS-BT; 27 vị trí còn lại thuộc hệ thống đường tỉnh.

Tại Nghệ An, mưa lớn gây ngập nước tại 7 vị trí. Tuy nhiên đến thời điểm báo cáo, vị trí ngập trên Quốc lộ 48E đã được thông xe sau khi nước rút, các phương tiện lưu thông bình thường.

Hiện địa phương còn 6 vị trí ngập trên các tuyến đường tỉnh. Nhiều điểm ngập sâu từ 0,4 - 2m, tập trung trên các tuyến ĐT.541B, ĐT.534B và ĐT.544.

Các đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức đóng đường, bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ và hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình thay thế.

Bên cạnh đó, Nghệ An phát sinh thêm 6 vị trí sạt lở taluy dương gồm một vị trí trên Quốc lộ 16 và 5 vị trí trên ĐT538.

Những vị trí này chưa gây ách tắc giao thông nhưng đang được theo dõi chặt chẽ để xử lý kịp thời nếu tiếp tục có mưa lớn.