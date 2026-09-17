Ngập sâu đến 90 cm, Hà Nội cấm xe qua một số điểm ở ngoại thành

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng giao thông tại các vị trí ngập úng trên địa bàn các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo. Thời gian thực hiện phân luồng bắt đầu từ ngày 16/9/2026 đến khi hết ngập.

Nước ngập sâu tại xã An Khánh trong sáng 17/9.

Theo đó, đường 421B (tuyến 81B cũ) tại Km11+460 hiện ngập sâu khoảng 90 cm, trong khi tuyến nhánh N1 tại Km11+400 ngập khoảng 30 cm. Do các vị trí này không bảo đảm an toàn, phương tiện bị cấm lưu thông qua khu vực ngập.

Đối với khu vực Km6+700 đường 421B trên địa bàn xã Quốc Oai, phương tiện được hướng dẫn đi qua Thạch Thán (ĐH.01), cầu Văn Quang, Nghĩa Hương rồi đến ngã ba để lựa chọn hướng về Hà Nội hoặc đi Xuân Mai. Chiều từ Xuân Mai đi Quốc Oai được hướng dẫn di chuyển qua Đại lộ Thăng Long. Tại Km16+00 đường 421B, phương tiện theo hướng Xuân Mai được phân luồng đi Quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh, Đại lộ Thăng Long rồi về Quốc Oai.

Trong khi đó, tại cầu 72II trên đường 423 (đường 72 cũ), Km8+400 thuộc địa bàn các xã An Khánh và Hưng Đạo đang ngập khoảng 30 cm, không bảo đảm an toàn cho phương tiện qua cầu. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu cấm phương tiện lưu thông qua vị trí ngập và tổ chức các hướng đi thay thế.

Cụ thể, phương tiện từ Quốc Oai đi Hoài Đức hoặc Hà Đông được hướng dẫn đến Km9+200 đường 423, rẽ trái đi Chúc Sơn hoặc rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long về Hà Đông. Chiều ngược lại, phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức đi Quốc Oai đến Km8+100 đường 423, khu vực Bưu điện Vân Côn, rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo bố trí lực lượng ứng trực, điều tiết giao thông tại các điểm ngập; đồng thời tuyên truyền để người dân nắm được phương án phân luồng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị để ứng trực, phân luồng và kịp thời xử lý các sự cố hạ tầng.

Các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi tình hình ngập úng và giao thông thực tế để đề xuất điều chỉnh phương án phân luồng khi cần thiết, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.