Vụ tai nạn xảy ra vào tối 23/11 tại khu vực miền núi Pongkor, huyện Bogor, cách thủ đô Jakarta khoảng 60 km về phía nam. Mưa lớn khiến nước sông Ciseureuh dâng cao, tràn vào hầm khai thác vàng có độ sâu ước tính khoảng 100 m.

Theo cảnh sát tỉnh Tây Java, 11 thợ mỏ đã kịp thoát ra ngoài trước khi nước lũ nhấn chìm đường hầm. Ban đầu, người dân và gia đình các nạn nhân tự sử dụng máy bơm để rút nước. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến nước tiếp tục tràn vào khu vực khai thác, vượt quá khả năng xử lý của họ.

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm các thợ mỏ nghi mắc kẹt trong một mỏ vàng bị ngập nước tại huyện Bogor, tỉnh Tây Java. Ảnh: X

Do hoạt động khai thác vàng tại đây không được cấp phép, cảnh sát chỉ nhận được thông tin về vụ tai nạn khoảng 16 giờ sau khi hầm mỏ bị ngập.

Một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn được triển khai với sự tham gia của 325 người, bao gồm lực lượng cứu hộ, cảnh sát, quân đội, nhân viên y tế và tình nguyện viên.

Người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Jakarta cho biết công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mực nước trong hầm còn cao, lối tiếp cận chật hẹp, địa hình trơn trượt và thiếu ánh sáng. Cả 6 nạn nhân thiệt mạng được tìm thấy ở độ sâu từ 30 đến 40 m.

Lực lượng cứu hộ đang sử dụng máy bơm chìm để rút nước, đồng thời tìm cách bịt các khe hở nhằm ngăn nước ngầm tiếp tục tràn vào đường hầm. Hiện chưa có thông tin xác nhận về tình trạng của 20 thợ mỏ còn lại.

Indonesia là quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản, song hoạt động khai thác trái phép vẫn diễn ra tại nhiều khu vực xa xôi, nơi công tác quản lý và giám sát gặp nhiều khó khăn.

Khai thác vàng quy mô nhỏ là nguồn sinh kế của hàng nghìn lao động tại Indonesia, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro như sạt lở đất, ngập lụt, sập hầm và phơi nhiễm với các hóa chất độc hại như thủy ngân, xyanua.

Chỉ trong tuần trước, giới chức Indonesia đã đóng cửa khoảng 30 điểm khai thác vàng tại một khu vực khác thuộc huyện Bogor.