Ngập lụt tại Thái Lan ảnh hưởng hơn 3,15 triệu người

Ngập lụt ảnh hưởng đến 21 tỉnh và Thủ đô Bangkok

Cơ quan Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM) cho biết, tính đến 6h ngày 10-10, ngập lụt còn xảy ra tại 104 huyện, 893 xã và 6.673 làng.

Nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài kết hợp lượng nước từ miền Bắc đổ xuống khu vực miền Trung.

DDPM ghi nhận 53 người thiệt mạng tại các khu vực bị ảnh hưởng, trong đó tỉnh Prachin Buri có 23 trường hợp, Samut Prakan 9 trường hợp và Bangkok 4 trường hợp.

Samut Prakan và Pathum Thani nằm trong số những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất.

Tại Samut Prakan, nước ngập cả 6 huyện, ảnh hưởng hơn 223.000 hộ gia đình. Pathum Thani ghi nhận gần 247.000 hộ bị ảnh hưởng tại toàn bộ 7 huyện. Mực nước ở hai tỉnh này đang giảm dần.

Tại Ayutthaya, lũ lụt xảy ra ở cả 16 huyện, ảnh hưởng hơn 63.500 hộ gia đình. Suphan Buri ghi nhận hơn 28.400 hộ bị tác động tại toàn bộ 10 huyện, trong khi mực nước vẫn tương đối ổn định.

Tổng giám đốc DDPM Nirat Phongsittithaworn cho biết nước đang rút tại nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Trung.

Tuy nhiên, nhà chức trách tiếp tục triển khai nhân lực, máy bơm, phương tiện cứu hộ cùng thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ người dân và đẩy nhanh khắc phục hậu quả.

Cá địa phương được yêu cầu theo dõi sát lượng mưa, mực nước và dòng chảy từ thượng nguồn, duy trì lực lượng ứng phó tại những khu vực dễ xảy ra ngập sâu hoặc nước dâng trở lại.

Theo The Nation