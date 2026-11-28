Trưa 28/11, Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, từ tối qua đến sáng nay nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa rất lớn.

lượng mưa ghi nhận tại trạm Ba Cung (xã Ba Tơ) lên tới 477,4 mm, hồ Suối Loa (xã Ba Động) 394,2 mm, hồ Tôn Dung (xã Ba Tơ) 351,8 mm, Ba Điền (xã Ba Vinh) 308,8 mm.

Nhiều trạm đo khác trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận lượng mưa trên 200 mm.

Mưa lớn trên diện rộng khiến các sông, suối tại các xã miền núi chảy xiết, ồ ạt tràn về xuôi.

Mưa to và nước chảy xiết cũng gây ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Tại xã Măng Bút một số điểm trên đường tỉnh lộ 676 đã bị ngập và sạt lở.

Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã phải cắt cử lực lượng căng dây, túc trực, nắm tình hình.

Một số đoạn đường ở vị trí thấp, gần các dòng chảy các xã miền núi khác cũng gặp tình cảnh tương tự, nước chia cắt hoàn toàn việc lưu thông ở một số tuyến huyết mạch.

Một số tuyến đường ở khu vực cao hơn tình trạng sạt lở ta luy do đất đá ngấm nước nhiều ngày tạo ra rất nhiều nguy cơ. Các lực lượng chức năng phải liên tục huy động phương tiện máy móc để san gạt, thông tuyến tạm thời.

Tại các xã phía Đông, hệ quả từ đợt mưa đêm 25, sáng ngày 26/11 còn chưa thu dọn xong thì nước đã tiếp tục dâng cao trở lại.

Từ chiều ngày 27, nhiều địa phương đã tích cực triển khai công tác di dời người dân tại các vùng trũng thấp, có nguy cơ bị ngập trong đêm đến các điểm tránh trú an toàn.

Đồng thời với việc đảm bảo an toàn tính mạng con người, các tài sản quan trọng khác có nguy cơ hư hại hoặc bị nước cuốn trôi cũng được các lực lượng tích cực hỗ trợ di chuyển.

Công tác sơ tán diễn ra xuyên đêm lần lượt đến các khu vực cao hơn.

Đến 10g ngày 28/11, mực nước tại một số trạm trên các sông ở phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đã vượt mức báo động 2. Nhiều tuyến đường, khu dân cư vùng trũng thấp bị ngập sâu, các lực lượng cũng đảm bảo sơ tán toàn bộ người dân đến nơi an toàn.

Một số điểm trụ sở cơ quan, đơn vị, ban đầu được dự kiến làm nơi tránh trú, túc trực của các lực lượng cơ động, hỗ trợ người dân, tuy nhiên về sau cũng bị ngập bởi mực nước liên tục dâng cao.

Các tuyến đường ở khu vực cao hơn lần lượt bị nước dâng cao nhấn chìm. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã phường liên tục nắm bắt tình hình, cơ động bố trí lực lượng kịp thời cảnh báo, ngăn người dân tự ý qua lại mất an toàn.

Cơ quan Khí tượng thủy văn cảnh báo từ nay đến 30/11: Khu vực phía Đông, và vùng núi của Tỉnh có mưa to đến rất to và có nơi có dông; lượng mưa có khả năng đạt từ 250 – 450mm, có nơi trên 550mm.

Ngày và đêm 29/11 vùng biển tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm Đặc khu Lý Sơn) gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, độ cao sóng 2,0 – 3,0m, biển động. Mức độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển đạt Cấp 2.

Mưa lớn gây sạt lở, lũ lụt nhiều nơi tại Quảng Ngãi.