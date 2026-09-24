Ngập lụt do mưa lớn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

Cụ thể, phường Tân Triều xảy ra ngập úng, ảnh hưởng khoảng 110ha lúa đang gieo sạ tại cánh đồng khu phố Bình Hòa. Xã Tân An có khoảng 70ha khu vực sản xuất bị ngập cục bộ; phần lớn diện tích lúa đã thu hoạch nên chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể; khoảng 5ha lúa mới gieo trồng tại ấp Cây Xoài bị ảnh hưởng, đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại sau khi nước rút.

Đoàn công tác do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra tình hình mưa lớn gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại xã Thanh Sơn. Ảnh: Hà Nội

Về nuôi trồng thủy sản, bước đầu ghi nhận khoảng 41 ao nuôi cá bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đã xác định hơn 22ha. Trong đó khoảng 30 ao tại khu vực Vĩnh Tân 2 bị ngập với diện tích hơn 15ha; 1 ao tại tổ 7, ấp 4 với diện tích khoảng 6 ngàn mét vuông; khoảng 10 ao tại ấp Cây Xoài. Mức độ thiệt hại đang tiếp tục được xác định. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục kiểm tra, thống kê và đánh giá mức độ thiệt hại.

Cánh đồng lúa bị ngập nước sau mưa lớn tại xã Thanh Sơn. Ảnh: Hà Nội

Trước diễn biến mưa lớn và ngập úng, các xã, phường trên địa bàn thành phố đã chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, mực nước; tổ chức cảnh báo, chốt chặn, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và có nguy cơ mất an toàn. Huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản ra khỏi khu vực ngập sâu, có nguy cơ mất an toàn.

Các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, mực nước, nhất là tại các khu vực trũng thấp, ven sông, suối, khu dân cư và công trình xung yếu; chủ động triển khai phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.