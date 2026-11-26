Lực lượng cứu hộ đang đưa một nạn nhân ra khỏi hầm mỏ bị ngập nước ở tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 25/11. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Các nạn nhân thiệt mạng đã được đưa ra khỏi hai đường hầm khai thác mỏ, gồm 6 thi thể được tìm thấy từ đường hầm A và 3 thi thể ở đường hầm B tính đến 7 giờ tối 25/11 (giờ địa phương).

Các đội cứu hộ bắt đầu đánh giá hiện trường và bắt đầu bơm nước ra khỏi các đường hầm vào buổi sáng.

Công tác cứu hộ gặp khó khăn do mực nước cao, lối đi hẹp, địa hình trơn trượt và ánh sáng hạn chế. Mỏ ước tính sâu khoảng 100 mét.

Lực lượng cứu hộ đang đưa một nạn nhân ra khỏi hầm mỏ bị ngập nước ở tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 25/11. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Các nhà chức trách Indonesia tiếp tục tìm kiếm 17 người mất tích trong khi ưu tiên sự an toàn cho lực lượng cứu hộ.

11 người thoát khỏi một khu vực khai thác trước khi nước lũ tràn vào hầm mỏ, nằm ở vùng núi phía nam thủ đô Jakarta.