Ngập cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Xây dựng nói gì?

Nguyên nhân gây ngập?

Trong cơn mưa chiều 1/10, Sở Xây dựng TP.HCM ghi nhận đường Trường Sơn, khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, xuất hiện tình trạng ngập nước với độ sâu khoảng 0,1-0,15m.

Nước đọng trên mặt đường ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của phương tiện, làm gia tăng tình trạng ùn ứ tại khu vực cửa ngõ sân bay. Tuy nhiên, nước đã rút hết trong thời gian mưa.

Theo ông Phạm Quốc Huy - Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng TP.HCM, nguyên nhân chính là lượng mưa vượt tần suất thiết kế của hệ thống thoát nước hiện hữu.

"Hệ thống thoát nước của thành phố hiện được thiết kế đáp ứng tiêu thoát đối với lượng mưa 85,3mm trong 3 giờ", ông Phạm Quốc Huy nói.

Trong khi đó, trận mưa chiều 1/10 ghi nhận lượng mưa lên tới 155,2mm tại trạm Dương Quảng Hàm, trong khoảng thời gian từ 16 giờ 25 phút đến 19 giờ 30 phút.

Khi xuất hiện mưa lớn, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM thuộc Sở Xây dựng đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM tổ chức ứng trực, vớt rác tại các miệng thu, mở các nắp hầm ga để tăng cường khả năng thoát nước và lắp dựng hàng rào tại khu vực bị ngập.

Lực lượng chức năng đồng thời phối hợp Cảnh sát giao thông hướng dẫn phương tiện lưu thông, hạn chế phương tiện di chuyển vào khu vực đang bị ngập trong thời gian mưa.

Ông Phạm Quốc Huy - Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại họp báo.

Ông Phạm Quốc Huy cho biết thêm, để tăng khả năng thoát nước cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố đang triển khai 2 dự án.

Trong đó, Dự án Cải tạo kênh A41 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Cạnh đó là Dự án Xây dựng hạ tầng cải tạo môi trường kênh Hy Vọng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2029.

"Hai dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho khu vực sân bay và các tuyến đường lân cận, nhất là trong điều kiện xuất hiện những trận mưa có cường độ lớn", ông Phạm Quốc Huy nói.

Hàng loạt điểm ngập cũ có xu hướng nặng hơn

Không chỉ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đại diện Sở Xây dựng cho biết, các vị trí ngập trong đợt mưa lớn vừa qua đều là những điểm từng xuất hiện ngập trong những năm trước.

Tuy nhiên, mức độ ngập tại các khu vực có sự thay đổi tùy điều kiện mưa, triều hoặc mưa kết hợp triều cường. Đặc biệt, tại khu vực TP.HCM cũ, một số tuyến có mức độ ảnh hưởng do ngập nước có chiều hướng tăng về thời gian ngập, chiều sâu ngập và thời gian nước rút.

Các tuyến được ghi nhận gồm Phan Huy Ích, thuộc phường Tân Sơn và phường An Hội Tây; Quốc Hương, Thảo Điền và đường R12, thuộc phường An Khánh.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng.

Đối với các tuyến đường nhánh, hẻm do UBND xã, phường phụ trách, tình trạng ngập cũng được phản ánh tại đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông; các hẻm thuộc đường Công Nghệ Mới; đường Liên ấp 123 và đường Đê bao 23, thuộc xã Tân Vĩnh Lộc.

Trong đó, khu vực Thảo Điền, Quốc Hương và Nguyễn Văn Hưởng đã nằm trong danh mục các vị trí ngập nặng, thuộc nhóm ưu tiên xử lý. Các vị trí này dự kiến hoàn thành xử lý trong tháng 10/2026.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, trong năm 2026, thành phố sẽ đưa vào quản lý và vận hành công trình thủy lợi Bờ tả sông Sài Gòn đoạn còn lại, từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm, bao gồm cống ngăn triều và hệ thống bơm.

Công trình này được kỳ vọng giúp giảm đáng kể tình trạng ngập tại khu vực, nhất là trong những thời điểm mưa lớn kết hợp triều cường.

Theo Sở Xây dựng, tình trạng ngập tại nhiều khu vực không chỉ phụ thuộc vào lượng mưa mà còn liên quan đến khả năng tiêu thoát của toàn bộ hệ thống cống, kênh, rạch và các tuyến kết nối.

Dự án Cải tạo kênh A41 được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho khu vực sân bay và các tuyến đường lân cận.

Trong các ngày 30/9 và 1/10/2026, nhiều trạm ghi nhận lượng mưa trên 100mm chỉ trong 45 phút đến 1 giờ, trong khi mưa diễn ra trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày khiến mực nước tại các tuyến kênh A, B, C, Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Lương Bèo, Trung Ương... dâng cao và rút chậm.

Tình trạng này càng phức tạp khi mưa kết hợp với triều cường, với mức triều từ +1,42m đến +1,56m trong các ngày 28/9 đến 1/10. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước được đầu tư qua nhiều giai đoạn, một số tuyến cống đã cũ, kích thước nhỏ; quá trình đô thị hóa làm giảm diện tích trữ nước, trong khi sụt lún tạo các điểm trũng cục bộ.

Tại một số khu dân cư, đô thị mới, hạ tầng thoát nước chưa được bàn giao đầy đủ cho đơn vị quản lý; việc thi công một số dự án lớn, tình trạng lấn chiếm kênh rạch, miệng thu bị lấp bít hoặc cống kết nối hạ nguồn cao hơn cống chính cũng ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát.

Những bất cập này khiến nước rút chậm, kéo dài thời gian ngập tại một số khu vực như Đê bao 2-3, Công Nghệ Mới, Mã Lò và kênh Liên xã.