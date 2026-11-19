Bà Trần Thị Bích Loan, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em Bộ Y tế, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam (ngồi ngoài cùng bên trái) phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề chiều 18/11. (Ảnh: Cục Bà mẹ và Trẻ em)

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng toàn cầu lần thứ hai về chấm dứt bạo lực trẻ em diễn ra tại Manila, Philippines từ ngày 18-19/11, bà Trần Thị Bích Loan, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, đã tham gia và phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề: “Vai trò của ngành y tế trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với trẻ em”.

Tại phiên thảo luận, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam nhấn mạnh: Ngành y tế là một trong những điểm tiếp xúc đầu tiên và giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện sớm, can thiệp khẩn cấp đối với trẻ em là nạn nhân của bạo lực, bạo hành và xâm hại.

Bà Loan khẳng định, cách tiếp cận của y tế Việt Nam hiện nay không dừng lại ở việc xử lý các chấn thương, vết thương thể chất mà đã mở rộng sang vai trò kết nối, bảo vệ và hỗ trợ tiếp cận đa dịch vụ. Cụ thể, các cơ sở y tế đóng vai trò mắt xích trung tâm, kết hợp chặt chẽ giữa chăm sóc thể chất với trị liệu phục hồi tâm lý, đánh giá mức độ an toàn và chuyển tuyến bảo vệ kịp thời. Điều này nhằm bảo đảm trẻ em nhận được gói can thiệp đồng bộ, giảm thiểu tối đa nguy cơ sang chấn kéo dài hoặc tiếp tục bị bạo lực sau khi xuất viện.

Xây dựng "lá chắn" bảo vệ trẻ em ngay tại bệnh viện

Để hiện thực hóa định hướng trên, ngành y tế Việt Nam đang triển khai dịch vụ bảo vệ trẻ em trong hệ thống khám bệnh, chữa bệnh.

Bà Trần Thị Bích Loan cho biết, thời gian qua, Bộ Y tế đã ban hành nhiều hướng dẫn chuyên sâu như: Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ y tế cho người bị xâm hại tình dục tại các cơ sở khám, chữa bệnh sản, nhi cùng các quy trình tạm thời về giám định pháp y thân thiện đối với trẻ em bị bạo lực, ngược đãi, xâm hại. Qua đó, trẻ em đến các cơ sở y tế được ưu tiên tiếp nhận, thăm khám theo quy trình riêng biệt, giảm thiểu tối đa sự sợ hãi và bảo vệ tối mật đời tư của nạn nhân.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã triển khai thành công mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp tại các đô thị lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình này kết hợp trực tiếp giữa y tế, công tác xã hội, tư pháp và các dịch vụ an sinh xã hội tại chỗ, bảo đảm quy trình can thiệp khép kín từ tiếp nhận, điều trị, hỗ trợ tâm lý-pháp lý đến quản lý ca tại cộng đồng.

Đến nay, các phòng/tổ công tác xã hội đã được thành lập đồng bộ tại hầu hết các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Lực lượng nhân viên công tác xã hội bệnh viện chính là nhân tố chủ chốt đồng hành cùng người bệnh, tư vấn, xoa dịu khủng hoảng tâm lý cho trẻ và người chăm sóc, đồng thời là đầu mối liên kết với Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (Tổng đài 111) cùng lực lượng chức năng tại địa phương.

Công tác chuẩn hóa kỹ năng cho cán bộ y tế được đặc biệt chú trọng. Khoảng 5.000 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên công tác xã hội đã hoàn thành các khóa đào tạo chuyên sâu về nhận diện sớm dấu hiệu trẻ bị xâm hại, kỹ năng tiếp xúc thân thiện, quản lý ca, chăm sóc tâm lý-xã hội và truyền thông phòng ngừa bạo lực.

Phối hợp liên ngành chặt chẽ và mục tiêu phủ sóng toàn quốc đến năm 2030

Đại diện đoàn Việt Nam cũng chia sẻ bài học kinh nghiệm về việc gắn kết liên ngành. Ngành y tế đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Công an, Lao động-Thương binh và Xã hội (trước đây), Giáo dục và Đào tạo thông qua các quy chế phối hợp liên ngành về tiếp nhận thông tin, xử lý vụ việc và hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, bạo lực. Khi có vụ việc xảy ra, các cơ sở y tế vừa bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị, vừa cung cấp các chứng cứ y khoa-giám định phục vụ công tác điều tra thân thiện, bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ.

Nhìn về tương lai, Việt Nam đặt ra lộ trình phát triển mạnh mẽ và mang tính cam kết cao: Mục tiêu đến năm 2030, Phấn đấu 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp. Mục tiêu này được thể chế hóa và triển khai cụ thể theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 28/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030.

Sự tham gia chủ động và những cam kết rõ ràng của đoàn đại biểu Việt Nam tại hội nghị một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam nói chung và ngành y tế nói riêng trong việc chung tay cùng cộng đồng quốc tế chấm dứt mọi hình thức bạo lực đối với trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai.