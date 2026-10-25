Ngành Y tế Thái Nguyên: Gần 4.000 hồ sơ được giải quyết trước hạn

Các thủ tục hành chính của ngành Y tế được giải quyết theo hướng nhanh gọn, hiệu quả, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao.

Trong đó, gần 4.080 hồ sơ đã được trả kết quả, xấp xỉ 4.000 hồ sơ được giải quyết trước hạn, không có hồ sơ quá hạn (số hồ sơ còn lại vẫn đang trong thời hạn giải quyết).

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, ngành Y tế Thái Nguyên đã xây dựng phương án tái thiết kế 1 quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế).

Nhờ nỗ lực cải cách hành chính, chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử của ngành Y tế Thái Nguyên (trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia) xếp thứ nhất trong 13 sở, ban, ngành (đạt 95,59/100 điểm).