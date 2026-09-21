Ngành Y tế tăng tốc làm sạch, kết nối dữ liệu sức khỏe người dân

Cán bộ, y bác sĩ Trạm Y tế xã Hải Quang kiểm tra sức khỏe cho các em học sinh Trường Tiểu học Hải Quang năm học 2026-2027.

Xây dựng nguồn dữ liệu y tế “Đúng, Đủ, Sạch, Sống”

Những ngày này, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Yên Mô đang tập trung thu thập, rà soát và chuẩn hóa dữ liệu sức khỏe của người dân trên địa bàn. Công việc được triển khai đồng thời tại trạm chính và 5 điểm trạm. Trong điều kiện địa bàn rộng, khối lượng dữ liệu cần xử lý lớn, cán bộ y tế vừa phải bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh và các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, vừa tập trung nhân lực để hoàn thành các nội dung của chiến dịch theo đúng tiến độ.

Bác sĩ Lê Thị Dáng, Giám đốc Trạm Y tế xã Yên Mô cho biết: “Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, Trạm Y tế xã đã tổ chức họp, phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng chương trình, từng nhóm dữ liệu và địa bàn. Việc rà soát, cập nhật thông tin được thực hiện song song với khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và các hoạt động chăm sóc sức khỏe thường xuyên tại cơ sở”.

Đến ngày 18/9/2026, việc thực hiện Chiến dịch 90 ngày rà soát, làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế đã được triển khai đồng bộ và nhiều nhóm dữ liệu đạt tiến độ cao. Đối với cơ sở dữ liệu HIV/AIDS, Trạm đã rà soát đủ 18/18 bệnh nhân, đạt 100%; dữ liệu tiêm chủng đã rà soát 12.000/13.744 trường hợp, đạt khoảng 87%. Đối với trẻ em dưới 16 tuổi, 8.929/9.437 trường hợp đã được rà soát, đạt gần 95%. Các chỉ tiêu liên quan đến chất thải y tế, môi trường cũng đã hoàn thành 100%.

Riêng nhóm dữ liệu sức khỏe bà mẹ, trẻ em và sức khỏe sinh sản còn cần tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tính đến ngày 18/9, nhóm sức khỏe sinh sản mới rà soát được 16/112 trường hợp. Đây cũng là một trong những nhóm dữ liệu Trạm đang ưu tiên nhân lực để hoàn thiện trong thời gian còn lại của chiến dịch.

Cán bộ, y bác sĩ Trạm Y tế xã Yên Mô kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho các em học sinh trên địa bàn.

“Có những thời điểm anh em làm cả ngày nghỉ, thời tiết không thuận lợi vẫn xuống cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ. Mục tiêu là vừa bảo đảm tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng dữ liệu và không để ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho người dân” - bác sĩ Lê Thị Dáng chia sẻ.

Tại xã Lý Nhân, việc triển khai thực hiện hai chiến dịch lớn cũng đang được huy động tổng lực với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó Phòng Văn hóa - Xã hội và Trạm Y tế xã là lực lượng nòng cốt; đồng thời huy động sự phối hợp của Công an, Tư pháp - Hộ tịch và các lực lượng liên quan.

Ông Đặng Đình Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Lý Nhân cho biết địa phương thực hiện với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đặc biệt chú trọng đối chiếu những nguồn dữ liệu cũ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

“Quan điểm của xã là dữ liệu phải được làm sạch ngay từ cơ sở. Nếu thông tin ban đầu chưa chính xác thì khi đưa lên hệ thống sẽ tiếp tục phát sinh vướng mắc trong đối soát và liên thông. Vì vậy, chúng tôi phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng lực lượng; trường hợp nào chưa khớp phải tiếp tục xác minh, bổ sung, không chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng dữ liệu”-ông Đặng Đình Quỳnh cho biết.

Kết quả bước đầu cho thấy khối lượng công việc rất lớn đã được địa phương triển khai. Đến ngày 11/9, đối với dữ liệu trẻ em, xã đã rà soát khoảng 7.900/8.000 trẻ dưới 16 tuổi, đạt gần 99%. Đối với lĩnh vực an sinh xã hội, 2.305/2.344 đối tượng trợ giúp xã hội và 677/781 người khuyết tật đã được cập nhật lên phần mềm,…

Song song với quá trình làm sạch dữ liệu, Lý Nhân đang triển khai khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Bác sĩ Đào Tiến Trung, Phụ trách Trạm Y tế xã Lý Nhân cho biết, Trạm đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Lý Nhân tổ chức các đợt khám sức khỏe. Đợt 1 có 1.358 người được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Đợt 2 tiếp tục tổ chức tại Trạm Y tế xã với 430 người được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ. Hiện, địa phương tập trung cho đợt 3 với nhóm học sinh, quy mô hơn 6.000 học sinh trên địa bàn.

Cán bộ Trạm Y tế xã Lý Nhân rà soát, tích hợp thông tin y tế của người dân lên hệ thống.

“Khám sức khỏe là cơ hội để chúng tôi vừa đánh giá tình trạng sức khỏe hiện tại của người dân, vừa bổ sung và chuẩn hóa thông tin để hình thành hồ sơ điện tử. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ và duy trì thường xuyên, cán bộ y tế có thêm thông tin phục vụ theo dõi sức khỏe, còn người dân từng bước có một hồ sơ sức khỏe theo mình lâu dài” - bác sĩ Đào Tiến Trung cho biết.

Một trong những “điểm khó” tại địa phương hiện nay là dữ liệu tiêm chủng mở rộng. Thực tế có nhiều trẻ được tiêm tại các cơ sở dịch vụ, trong khi việc cập nhật, đồng bộ thông tin từ một số cơ sở lên hệ thống chưa đầy đủ. Trạm Y tế xã đã phân công 3 cán bộ phụ trách lĩnh vực tiêm chủng tập trung rà soát, đối chiếu và phối hợp bổ sung dữ liệu với quyết tâm cao nhất hoàn thành 100% các chỉ tiêu trước ngày 30/9/2026 theo Kế hoạch UBND tỉnh, ngành giao.

Tạo nền tảng chăm sóc sức khỏe người dân

Theo báo cáo của Sở Y tế, thực hiện Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID (từ 8/7/2026-15/10/2026), đến ngày 17/9/2026, toàn tỉnh có 1.537.340 người dân có Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, đạt 35,4%. Tuy nhiên, con số ghi nhận trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế chưa phản ánh đầy đủ kết quả thực tế do hệ thống đang tiếp tục được hoàn thiện, nâng cấp, quá trình đồng bộ và cập nhật dữ liệu có thời điểm chưa kịp thời.

Đáng chú ý, 100% cơ sở y tế trực thuộc Sở và trạm y tế xã, phường đã ứng dụng các phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh và được cấp tài khoản trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc được số hóa ngay tại thời điểm khám, tạo nguồn dữ liệu phục vụ hình thành Sổ sức khỏe điện tử.

Đến ngày 17/9, toàn tỉnh đã gửi thành công 278.466/983.710 lượt dữ liệu khám sức khỏe, đạt 28,3%. Một số đơn vị đạt kết quả khá cao như Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên đạt 90,46%; Bệnh viện Đa khoa Lý Nhân đạt 83,36%; Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn đạt 70%; Bệnh viện Đa khoa Giao Thủy đạt 62,3%; Bệnh viện Đa khoa Thanh Liêm đạt 59,2%.

Không chỉ các bệnh viện công lập, khối y tế tư nhân và y tế cơ sở cũng đã tham gia liên thông dữ liệu. Điều này cho thấy việc hình thành dữ liệu sức khỏe điện tử đang dần được triển khai từ nhiều nguồn cung cấp dịch vụ y tế khác nhau.

Trạm Y tế xã Lý Nhân kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho các em học sinh Tiểu học Lý Nhân.

Cùng với tạo lập Sổ sức khỏe điện tử, việc thực hiện Chiến dịch 90 ngày rà soát, làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế (từ tháng 7 đến ngày 30/9/2026) đang được tập trung cao độ. Đến ngày 11/9, cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em đã làm sạch 1.009.834/1.023.403 hồ sơ, đạt 98,7%; cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội hoàn thiện thông tin 206/206 hồ sơ; cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội đã nhập 241.810/255.401 đối tượng, đạt 94,68%.

Trong lĩnh vực dự phòng, HIV/AIDS, các hệ thống chuyên ngành đã được rà soát, cập nhật thông tin định danh, hành chính, cư trú, tình trạng điều trị và xử lý hồ sơ trùng lặp, với tỷ lệ hoàn thành ở các nhóm dữ liệu từ 86,7% đến 100%,…

Ông Phan Anh Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: “Dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi bảo đảm đúng, đủ, sạch và được cập nhật thường xuyên. Khi thông tin sức khỏe của người dân từng bước được liên thông, cán bộ y tế có điều kiện theo dõi lịch sử khám, chữa bệnh và tình trạng sức khỏe tốt hơn; đồng thời tạo nền tảng để ngành Y tế nâng cao năng lực quản lý, dự báo và tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe phù hợp”.

Để đảm bảo tiến độ, Sở Y tế đã ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn; thành lập Tổ công tác; tổ chức hội nghị trực tuyến đôn đốc tiến độ và triển khai các hoạt động hỗ trợ cơ sở. Ngành cũng tổ chức 3 lớp tập huấn trực tiếp tại 3 khu vực Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình (cũ), hướng dẫn các trạm y tế xã, phường và bệnh viện đa khoa khu vực kích hoạt tài khoản, kết nối, liên thông và cập nhật dữ liệu trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.

“Có cán bộ y tế cơ sở phải cùng lúc đảm nhiệm nhiều chương trình chuyên môn, sử dụng nhiều phần mềm khác nhau. Vì vậy, ngoài yêu cầu về tiến độ, Sở đặc biệt quan tâm tới việc hướng dẫn thao tác, hỗ trợ kỹ thuật và giải quyết ngay những vướng mắc phát sinh”, ông Phan Anh Phong chia sẻ.

Ông Phan Anh Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế.

Thực tế, quá trình triển khai vẫn còn nhiều “nút thắt”. Một số hệ thống chưa kết nối, liên thông thông suốt; còn phát sinh lỗi đăng nhập, đồng bộ, định dạng, đối soát hoặc trùng lặp dữ liệu. Một số phần mềm có tốc độ xử lý chậm, công cụ hỗ trợ làm sạch dữ liệu chưa đầy đủ.

Ở tuyến cơ sở, nhân lực còn mỏng và phần lớn kiêm nhiệm, trong khi cùng thời điểm phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn. Các dữ liệu cũ lại có nhiều trường hợp thiếu hoặc sai thông tin, thay đổi nơi cư trú, địa giới hành chính hoặc chưa đủ thông tin định danh.

Đây cũng là lý do tỷ lệ gửi thành công dữ liệu khám sức khỏe của toàn tỉnh hiện mới đạt 28,3%. Theo đánh giá của Sở Y tế, một trong những nguyên nhân là khó khăn trong đồng bộ, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu giữa các hệ thống phần mềm; việc làm sạch, đối soát tại một số địa phương chưa đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dẫn tới tình trạng trùng lặp, thiếu hoặc chưa khớp thông tin.

“Khối lượng công việc còn rất lớn. Trong thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục bám sát từng cơ sở dữ liệu, từng đơn vị và từng nhóm khó khăn để hỗ trợ xử lý. Những dữ liệu còn thiếu, sai lệch, trùng lặp phải được rà soát cụ thể; đơn vị nào tiến độ thấp sẽ được tập trung hỗ trợ” - ông Phan Anh Phong cho biết.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nguyên tắc “khám đến đâu, hoàn thiện và liên thông dữ liệu đến đó”; tập trung rà soát các dữ liệu tồn đọng, bổ sung thông tin căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế và thông tin định danh còn thiếu; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị y tế, UBND xã, phường, Công an cấp xã và các đơn vị chuyên môn. Đối với 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, ngành Y tế tập trung xử lý các nội dung còn tồn đọng trước ngày 30/9/2026.

Với sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, hai chiến dịch đang được ngành Y tế Ninh Bình tập trung triển khai với quyết tâm cao nhất. Đích đến không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu theo tiến độ, mà quan trọng hơn là hình thành nguồn dữ liệu y tế “Đúng, Đủ, Sạch, Sống”, được kết nối và cập nhật thường xuyên, từng bước trở thành nền tảng phục vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng hiệu quả.