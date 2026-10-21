Ngành y tế tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu

Khám chuyên khoa răng miệng cho người dân tại xã Lạc Dương.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên cho biết, trong 9 tháng năm 2026, ngành y tế Lâm Đồng đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ sở y tế trong tỉnh đã khám bệnh cho hơn 3,8 triệu lượt người, điều trị nội trú trên 322.000 lượt, với tổng số ngày điều trị gần 2 triệu; công suất sử dụng giường bệnh đạt khoảng 80%.

Việc triển khai nhiều kỹ thuật y khoa mới, chuyên sâu tại tuyến tỉnh góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh. Trong khi đó, công tác y tế dự phòng được chủ động triển khai, các bệnh truyền nhiễm lưu hành được kiểm soát, không để xảy ra dịch bệnh lớn.

Khám mắt trong chương trình tại xã Lạc Dương.

Trong thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026 - 2030, tính đến ngày 10/10, toàn tỉnh đã khám cho hơn 2,93 triệu lượt người, đạt 75,3% kế hoạch. Ông Cil Khiuh - Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Dương cho biết, đến ngày 18/10, xã đã khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho 13.742/14.755 người dân, đạt 93,13%. Trong đó, nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi đạt 100%, trẻ dưới 6 tuổi đạt 97,86%. Qua 7 ngày triển khai tại các thôn, xã ghi nhận 6.195 lượt người trên 18 tuổi khám trực tiếp và 1.727 lượt khám qua bảo hiểm y tế. Dù địa bàn rộng và gặp vướng mắc trong việc đồng bộ dữ liệu, xã Lạc Dương quyết tâm rà soát 1.013 người chưa khám (6,86% dân số) dựa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, duy trì các tổ khám lưu động để hoàn thành 100% chỉ tiêu trước ngày 30/11/2026.

Đo huyết áp trong gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại xã Lạc Dương.

Chuyển đổi số y tế cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đạt 80,4%; tra cứu thành công thông tin căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt 88,8%. Đặc biệt, “Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế” đã chuẩn hóa hơn 3,03 triệu bản ghi, đạt trên 95,9% kế hoạch.

Chủ động giải bài toán nhân lực và hạ tầng y tế

Bà Huỳnh Thị Phương Duyên cho biết thêm, dù đạt được nhiều khởi sắc, ngành y tế vẫn đối mặt với thử thách lớn về nguồn lực. Toàn tỉnh hiện có 2.905 bác sĩ (đạt khoảng 7,5 - 7,7 bác sĩ/10.000 dân) và 9.077 giường bệnh kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu chiến lược vào năm 2030 (đạt 11 bác sĩ/10.000 dân và 32 giường bệnh/10.000 dân), tỉnh cần bổ sung khoảng 1.572 bác sĩ và gần 3.948 giường bệnh. Sự chênh lệch này đòi hỏi sự đầu tư lớn trong bối cảnh nguồn đào tạo liên thông còn hạn chế và hạ tầng công nghệ thông tin ở cơ sở chưa thực sự đồng bộ.

Người dân xã Lạc Dương đi khám sức khỏe định kỳ miễn phí.

Chỉ đạo tại buổi làm việc ngày 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, khối lượng công việc 3 tháng cuối năm rất nặng nề, yêu cầu toàn ngành y tế phải đổi mới tư duy, chủ động và sáng tạo. Ngành cần ưu tiên đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, sẵn sàng tổ chức khám ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin để hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID và liên thông dữ liệu đồng bộ với Bộ Y tế.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh giao Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ nhân lực trình HĐND tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết điều chuyển vốn tại các dự án chậm triển khai. Với sự chỉ đạo sát sao và tinh thần quyết tâm cao, ngành y tế Lâm Đồng đang tăng tốc bứt phá, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu năm 2026.

Người dân được khám sức khỏe miễn phí và tham gia bốc thăm trúng thưởng tặng quà trong chương trình.

Trong 9 tháng năm 2026, các cơ sở y tế trong tỉnh đã khám bệnh cho hơn 3,8 triệu lượt người, điều trị nội trú trên 322.000 lượt, với tổng số ngày điều trị gần 2 triệu; công suất sử dụng giường bệnh đạt khoảng 80%.