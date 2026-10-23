Ngành Y tế Lâm Đồng siết chặt quản lý môi trường và kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2026

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, hầu hết các đơn vị y tế trên địa bàn đã chủ động triển khai Bộ tiêu chí cơ sở y tế "xanh - sạch - đẹp" của Bộ Y tế - Ảnh minh họa

Đợt kiểm tra được triển khai từ ngày 15/9 đến ngày 16/10/2026 tại 7 bệnh viện tuyến tỉnh, 13 trung tâm y tế khu vực và 17 trạm y tế xã, phường. Hoạt động này nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và quy chế chuyên môn tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chuyển biến tích cực trong môi trường và kiểm soát nhiễm khuẩn

Ghi nhận từ đợt kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị đã chủ động triển khai Bộ tiêu chí cơ sở y tế "xanh - sạch - đẹp" của Bộ Y tế. Khuôn viên, cây xanh, thảm cỏ và khu vực chờ của bệnh nhân cơ bản được chăm sóc, vệ sinh sạch sẽ. Nhiều đơn vị thực hiện rất tốt mô hình thực hành 5S (Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Sóc sơn - Sẵn sàng), giúp không gian làm việc và điều trị trở nên gọn gàng, ngăn nắp. Tiêu biểu như Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phía Nam cùng các Trung tâm y tế Tánh Linh, Đức Linh, Đắk Song, Đắk Mil và Đắk Glong.

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cũng được các đơn vị củng cố. Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn được kiện toàn, các quy trình phòng ngừa chuẩn, tiêm an toàn, xử lý dụng cụ và quản lý chất thải được phê duyệt, áp dụng rộng rãi. Nguồn lực cho vệ sinh tay như dung dịch sát khuẩn nhanh, bồn rửa tay được trang bị tại các buồng thủ thuật, bàn tiêm và khu vực có nguy cơ cao.

Nhận diện những "lỗ hổng" cần khắc phục ngay

Bên cạnh các kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Lâm Đồng cũng chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế.

Về thủ tục pháp lý, hiện mới chỉ có 12/20 đơn vị tuyến tỉnh và khu vực hoàn thành việc cấp Giấy phép môi trường hoặc Đăng ký môi trường. Còn một số đơn vị chưa có giấy phép môi trường/ đăng ký môi trường theo

quy định, như: Bệnh viện Phổi Bình Thuận, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phía Nam, Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi và các Trung tâm y tế Hàm Tân, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Cư Jút.

Đáng lo ngại hơn, hệ thống xử lý nước thải tại một số cơ sở y tế đã xuống cấp, vận hành chập chờn, trong đó Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân thậm chí đã ngừng hoạt động. Việc thu gom chất thải ở tuyến cơ sở cũng chưa triệt để khi một số nơi như Trạm Y tế Phan Sơn, Quảng Trực, Tân Hải, Cư Jút chưa ký hợp đồng chuyển giao chất thải y tế nguy hại hoặc chất thải sinh hoạt cho đơn vị có chức năng xử lý.

Về kiểm soát nhiễm khuẩn, việc xử lý và tiệt khuẩn dụng cụ tập trung tại một số bệnh viện chưa đạt chuẩn chuyên môn. Công tác giám sát tuân thủ quy trình điều dưỡng (như thay băng, đặt sonde tiểu) chưa được duy trì thường xuyên do cán bộ phụ trách phần lớn phải làm việc kiêm nhiệm. Ngoài ra, thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần của người bệnh và người nhà bệnh nhân vẫn là rào cản lớn trong mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa y tế.

Quyết liệt hành động vì môi trường y tế an toàn

Trước những hạn chế trên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng Lê Văn Hồng nhấn mạnh: các cơ sở y tế trên toàn tỉnh phải coi việc đảm bảo an toàn môi trường và kiểm soát nhiễm khuẩn là nhiệm vụ sống còn. Sở chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lập kế hoạch khắc phục, phân công cụ thể trách nhiệm cá nhân và mốc thời gian hoàn thành.

Các đơn vị chưa có giấy phép môi trường phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ theo đúng luật định. Với các hệ thống xử lý nước thải bị hư hỏng, bắt buộc phải dừng xả thải trực tiếp, nhanh chóng bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo nước thải đạt chuẩn trước khi ra môi trường. Tất cả các trạm y tế phải hoàn thành việc ký hợp đồng thu gom chất thải nguy hại ngay trong thời gian sớm nhất.

Xây dựng một môi trường y tế “xanh - sạch - đẹp” và an toàn không chỉ ngừng lại ở việc đáp ứng các quy định pháp lý, mà chính là yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe cho y bác sĩ lẫn cộng đồng. Những chỉ đạo sát sao và biện pháp khắc phục quyết liệt sau đợt kiểm tra năm 2026 sẽ là cơ sở quan trọng để ngành y tế Lâm Đồng chuẩn hóa toàn diện quy trình vận hành, hướng tới sự hài lòng và an tâm tuyệt đối cho người bệnh khi đến điều trị./.