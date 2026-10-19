Ngành y tế Lâm Đồng đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh cho người dân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (bên trái) và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn (bên phải) chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế

Sáng 19/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với Sở Y tế về tình hình hoạt động của ngành 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026.

Đồng chủ trì có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn. Tập thể Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Y tế tham dự.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Sở Y tế đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số trong công tác theo dõi, khám, chữa bệnh

Theo đánh giá, trong 9 tháng năm 2026, Sở Y tế Lâm Đồng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác y tế và việc triển khai Nghị quyết số 72- NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đã tạo chuyển biến. Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố và duy trì hoạt động ổn định sau sắp xếp.

Tình hình y tế dự phòng chủ động hơn trong giám sát, kiểm soát dịch bệnh. Hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm được triển khai đến 124/124 xã, phường, đặc khu.

Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên báo cáo kết quả công tác toàn ngành trong 9 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm

Công tác khám, chữa bệnh có nhiều chuyển biến tích cực. Một số kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu được triển khai, góp phần giảm chuyển tuyến, nâng cao chất lượng điều trị và sự tin tưởng của người dân.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số y tế đạt kết quả tích cực. Các thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn. Chất lượng phục vụ và điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế có chuyển biến theo hướng thuận lợi hơn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thanh Huynh báo cáo kết quả công tác khám, chữa bệnh tại buổi làm việc

Tuy nhiên, hiện nay, mức độ hài lòng của người dân trong khám, chữa bệnh giữa các khu vực chưa đồng đều, nhất là vùng sâu, vùng xa. Tình trạng thiếu chỉ tiêu nguồn nhân lực bác sĩ đang diễn ra toàn địa bàn. Hiện mới đạt tỷ lệ 7,5 bác sĩ/10.000 dân, cách xa mục tiêu đạt 11 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2030.

Nguồn tuyển dụng trong toàn ngành còn hạn chế. Số lượng đăng ký dự tuyển hàng năm thấp. Việc thu hút và giữ chân bác sĩ tại trạm y tế, miền núi, vùng sâu vùng xa gặp nhiều trở ngại.

Phó Giám đốc Sở Y tế Võ Thị Ái Liễu báo cáo công tác chuyên môn tại buổi làm việc

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu, toàn ngành y tế tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết 72. Trong đó, tính năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ cần nâng lên. Sở Y tế rà soát khả năng hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2026 để tập trung triển khai giải pháp thực hiện.

"Công tác khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân cần hạn chế sự lúng túng trong thực hiện, bảo đảm sâu sát, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị lãnh đạo Sở Y tế xác định "nút thắt" để đẩy nhanh thu hút đầu tư ngoài ngân sách

Lĩnh vực đầu tư công, thu hút đầu tư ngoài ngân sách, lãnh đạo Sở Y tế cần xác định "nút thắt" ở khâu nào, từ đó, phối hợp với các sở, ngành đề xuất hướng đầu tư ưu tiên. Nguồn lực đầu tư công phải được phân kỳ hợp lý, tránh dàn trải.

Giao nhiệm vụ cho Sở Y tế trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, khối lượng công việc hiện nay của ngành y tế cực kỳ lớn. Đơn vị cần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong cách làm để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2026.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị Sở Y tế đẩy mạnh công tác khám, sàng lọc miễn phí toàn dân

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị, công tác khám bệnh, sàng lọc miễn phí trong toàn dân cần tăng cường làm thêm ngoài giờ, kể cả thứ 7, chủ nhật. Toàn ngành hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương cùng vào cuộc, quyết tâm, quyết liệt, tránh tình trạng đình trệ, bảo đảm tiến độ đề ra.

Trong quá trình thực hiện, Sở Y tế đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số, phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Trách nhiệm thực hiện đề án, học hỏi kinh nghiệm, tham vấn các đơn vị tư vấn thuộc về tập thể Ban Giám đốc Sở Y tế. Khi chuyển đổi số tốt, ngành sẽ nâng cao hiệu quả trong theo dõi bệnh nhân, đội ngũ bác sĩ. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Đối với thu hút đầu tư ngoài ngân sách, kêu gọi xã hội hóa, người đứng đầu UBND tỉnh lưu ý, Sở Y tế vào cuộc, chủ động tham mưu hoàn tất hồ sơ, thủ tục để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tập thể lãnh đạo Sở Y tế tham dự tại cuộc họp

Về giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc Sở Y tế làm chủ đầu tư, đơn vị cần rà soát cụ thể từng địa bàn. Dự án nào không khả thi, Sở Y tế điều chuyển nguồn vốn ngay, tránh tình trạng tồn đọng vốn.