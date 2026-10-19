Ngành y tế Lâm Đồng đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh cho người dân
Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đối với tập thể lãnh đạo Sở Y tế khi khối lượng công việc nhiều nhưng yêu cầu phải nhanh, chính xác.
Sáng 19/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với Sở Y tế về tình hình hoạt động của ngành 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026.
Đồng chủ trì có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn. Tập thể Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Y tế tham dự.
Theo đánh giá, trong 9 tháng năm 2026, Sở Y tế Lâm Đồng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác y tế và việc triển khai Nghị quyết số 72- NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đã tạo chuyển biến. Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố và duy trì hoạt động ổn định sau sắp xếp.
Tình hình y tế dự phòng chủ động hơn trong giám sát, kiểm soát dịch bệnh. Hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm được triển khai đến 124/124 xã, phường, đặc khu.
Công tác khám, chữa bệnh có nhiều chuyển biến tích cực. Một số kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu được triển khai, góp phần giảm chuyển tuyến, nâng cao chất lượng điều trị và sự tin tưởng của người dân.
Cải cách hành chính và chuyển đổi số y tế đạt kết quả tích cực. Các thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn. Chất lượng phục vụ và điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế có chuyển biến theo hướng thuận lợi hơn.
Tuy nhiên, hiện nay, mức độ hài lòng của người dân trong khám, chữa bệnh giữa các khu vực chưa đồng đều, nhất là vùng sâu, vùng xa. Tình trạng thiếu chỉ tiêu nguồn nhân lực bác sĩ đang diễn ra toàn địa bàn. Hiện mới đạt tỷ lệ 7,5 bác sĩ/10.000 dân, cách xa mục tiêu đạt 11 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2030.
Nguồn tuyển dụng trong toàn ngành còn hạn chế. Số lượng đăng ký dự tuyển hàng năm thấp. Việc thu hút và giữ chân bác sĩ tại trạm y tế, miền núi, vùng sâu vùng xa gặp nhiều trở ngại.
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu, toàn ngành y tế tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết 72. Trong đó, tính năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ cần nâng lên. Sở Y tế rà soát khả năng hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2026 để tập trung triển khai giải pháp thực hiện.
"Công tác khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân cần hạn chế sự lúng túng trong thực hiện, bảo đảm sâu sát, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị.
Lĩnh vực đầu tư công, thu hút đầu tư ngoài ngân sách, lãnh đạo Sở Y tế cần xác định "nút thắt" ở khâu nào, từ đó, phối hợp với các sở, ngành đề xuất hướng đầu tư ưu tiên. Nguồn lực đầu tư công phải được phân kỳ hợp lý, tránh dàn trải.
Giao nhiệm vụ cho Sở Y tế trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, khối lượng công việc hiện nay của ngành y tế cực kỳ lớn. Đơn vị cần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong cách làm để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2026.
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị, công tác khám bệnh, sàng lọc miễn phí trong toàn dân cần tăng cường làm thêm ngoài giờ, kể cả thứ 7, chủ nhật. Toàn ngành hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương cùng vào cuộc, quyết tâm, quyết liệt, tránh tình trạng đình trệ, bảo đảm tiến độ đề ra.
Trong quá trình thực hiện, Sở Y tế đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số, phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Trách nhiệm thực hiện đề án, học hỏi kinh nghiệm, tham vấn các đơn vị tư vấn thuộc về tập thể Ban Giám đốc Sở Y tế. Khi chuyển đổi số tốt, ngành sẽ nâng cao hiệu quả trong theo dõi bệnh nhân, đội ngũ bác sĩ.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười
Đối với thu hút đầu tư ngoài ngân sách, kêu gọi xã hội hóa, người đứng đầu UBND tỉnh lưu ý, Sở Y tế vào cuộc, chủ động tham mưu hoàn tất hồ sơ, thủ tục để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.
Về giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc Sở Y tế làm chủ đầu tư, đơn vị cần rà soát cụ thể từng địa bàn. Dự án nào không khả thi, Sở Y tế điều chuyển nguồn vốn ngay, tránh tình trạng tồn đọng vốn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nganh-y-te-lam-dong-day-manh-ap-dung-chuyen-doi-so-trong-kham-chua-benh-cho-nguoi-dan-470154.html