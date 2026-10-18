Ngành y tế Hải Phòng ký kết hợp tác với đối tác Quảng Tây

Tham gia chương trình còn có đại diện Sở Y tế các tỉnh, thành phố Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham dự hội nghị giao lưu chuyên đề y tế, hội nghị bàn tròn về nhân tài trẻ ngành y tế giữa Quảng Tây và các tỉnh, thành phố Việt Nam giáp biên giới Trung Quốc.

Bên cạnh đó, đoàn đã tham quan, tìm hiểu hoạt động tại Bệnh viện Chữ thập đỏ thành phố Ngô Châu, Trung tâm Hợp tác y tế và chăm sóc sức khỏe Trung Quốc - ASEAN; Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Ngành y tế Hải Phòng ký kết hợp tác với đối tác tại Quảng Tây

Trong lĩnh vực y tế, Hải Phòng tập trung trao đổi kinh nghiệm hợp tác y tế xuyên biên giới, phối hợp phòng, chống bệnh truyền nhiễm, đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động y tế. Tại hội nghị, đại diện ngành Y tế Hải Phòng đã tham gia ký kết các văn bản ghi nhớ, cam kết hợp tác với các đối tác.

Thông qua chương trình, ngành y tế Hải Phòng có thêm cơ hội tiếp cận kinh nghiệm tổ chức, quản lý và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực y tế, góp phần thúc đẩy hợp tác chuyên môn, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.