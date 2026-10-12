Ngành y tế Hà Nội tăng cường giám sát, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm

Cán bộ y tế giám sát chỉ số véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: DUY TUÂN)

Ngày 12/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) cho biết: Trong tuần qua (từ ngày 2/10 đến ngày 9/10), toàn thành phố ghi nhận 400 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 81 phường, xã. Cộng dồn năm 2026 đến nay, cả thành phố ghi nhận 4.351 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 120 phường, xã và hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động.

Trong tuần cũng ghi nhận 286 trường hợp mắc tay chân miệng tại 87 phường, xã. Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 6.014 trường hợp mắc, không trường hợp tử vong, 126 phường, xã ghi nhận có bệnh nhân. Đáng chú ý, trong tuần ghi nhận thêm ba ổ dịch tại các phường, xã: Yên Hòa, Cổ Đô, Ba Vì. Ngoài ra, các địa phương tiếp tục ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh ho gà, uốn ván, Covid-19.

Trước tình hình các dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã phối hợp các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để phát hiện sớm, tổ chức khoanh vùng điều tra, xử lý triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch; tổ chức giám sát khu vực có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết tại 19 phường, xã gồm: Thuận An, Láng, Ngọc Hà, Đan Phượng, Phú Nghĩa, Phú Xuyên, Ngọc Hồi, Hương Sơn, Giảng Võ, Phúc Lộc, Thanh Oai, Yên Nghĩa, Phú Diễn, Bất Bạt, Ô Diên, Phúc Thọ, Vân Đình, Hồng Vân, Xuân Đỉnh.

Theo kế hoạch, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tổ chức giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết, giám sát công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng tại các khu có ca bệnh và ổ dịch. Đồng thời, phối hợp các trạm y tế phường, xã tham mưu chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi chủ động căn cứ theo diễn biến tình hình dịch và kết quả giám sát nguy cơ trong giai đoạn cao điểm dịch từ nay đến cuối tháng 11/2026.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn Thủ đô tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng; giám sát phát hiện bệnh tay chân miệng tại cộng đồng và các trường mầm non, mẫu giáo; phối hợp, hướng dẫn với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn để tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng.

Mặt khác, các đơn vị y tế phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, Covid-19 và các dịch bệnh mùa Thu-Đông, dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Đặc biệt, tiếp tục tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine phòng bệnh.