Ngành Y tế Hà Nội khẩn trương cấp cứu, điều trị cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố rò rỉ hóa chất

Cùng với đó, lãnh đạo Sở Y tế đã điều động các kíp chuyên môn của Bệnh viện Xanh Pôn, Đức Giang, Hà Đông hỗ trợ Bệnh viện Thường Tín. Đặc biệt, Sở Y tế Hà Nội cũng đã làm việc với Bệnh viện Bạch Mai để điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Thường Tín. Ảnh: SYT

Vào khoảng 6h30 ngày 19-10, Bệnh viện đa khoa Thường Tín tiếp nhận nhiều ca ngộ độc khí trên địa bàn xã Thượng Phúc, Hà Nội.

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện đã huy động toàn bộ nguồn lực để cấp cứu và điều trị kịp thời cho người bệnh. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Bệnh viện đa khoa Hà Đông cử các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao đến hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Thường Tín để điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã được sự hỗ trợ kịp thời của Bệnh viện Bạch Mai.

Lực lượng chức năng khẩn trương xử lý vệ sinh môi trường.

Trong tổng số 42 bệnh nhân, có 6 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và 36 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thường Tín. Hiện tại có 2 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 40 bệnh nhân hiện tại ổn định đang được điều trị và theo dõi sát.

Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện phối hợp tích cực chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để xử lý môi trường theo quy định.