Ngành Y tế đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới tăng trưởng xanh

Số hóa hoạt động khám, chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng

Thực hiện Kế hoạch tăng trưởng xanh giai đoạn 2025-2030, Bộ Y tế xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới hoạt động ngành theo hướng hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường. Ứng dụng công nghệ số không chỉ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà còn góp phần giảm chi phí vận hành, tiết kiệm tài nguyên và hạn chế sử dụng giấy.

Tại Nghệ An, theo Sở Y tế tỉnh, 534/534 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã hoàn thành liên thông sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Hơn 1,1 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử được tích hợp, đạt 27,63% dân số, đưa địa phương xếp thứ 12 cả nước. Toàn bộ 53 bệnh viện công lập, tư nhân và bệnh viện thuộc bộ, ngành trên địa bàn đã hoàn thành thẩm định đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử. Ngoài ra, 72 kiosk y tế tự phục vụ được đưa vào sử dụng, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh.

Hình minh họa do AI tạo.

Việc ứng dụng căn cước công dân, VNeID và kiosk tự phục vụ giúp giảm thời gian chờ đợi từ 15-30 phút. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt 99%, ngoại trú đạt 97,8%. Số hóa dữ liệu cũng giúp giảm chi phí in ấn, lưu trữ hồ sơ; hệ thống lưu trữ hình ảnh y khoa tiết kiệm chi phí phim chụp X-quang. Hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt góp phần tăng tính minh bạch, hạn chế sai sót trong xử lý dữ liệu.

Tại Cà Mau, 100% cơ sở khám, chữa bệnh đã liên thông dữ liệu với Cổng Giám định bảo hiểm xã hội. Có 123/123 đơn vị y tế chấp nhận thẻ căn cước trong khám, chữa bệnh, với tỷ lệ sử dụng đạt 96,2%. Hơn 1.000 cơ sở y tế tư nhân kết nối liên thông đơn thuốc điện tử. Đến cuối tháng 9/2025, cả 31 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đã hoàn thành thẩm định và công bố bệnh án điện tử trên Cổng Bộ Y tế.

Hướng tới hệ sinh thái y tế thông minh

Tại Ninh Bình, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 57/KH-SYT về chuyển đổi số ngành Y tế năm 2026, tập trung phát triển hạ tầng, dữ liệu số và nguồn nhân lực. Ngành đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu đã số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đạt tối thiểu 95%. Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công phấn đấu đạt 95%.

Ninh Bình cũng hướng tới cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục đủ điều kiện; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, triển khai sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Trong khi đó, Cà Mau xác định bệnh án điện tử là hạt nhân của chuyển đổi số y tế giai đoạn 2026-2027, tầm nhìn đến năm 2030. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% cơ sở khám, chữa bệnh đạt mức nâng cao về tiêu chí bảo mật, an toàn thông tin; đồng thời nâng cấp hệ thống lưu trữ, truyền tải hình ảnh y khoa và xây dựng kho dữ liệu dùng chung.

Khi dữ liệu được kết nối đồng bộ, mỗi người dân hướng tới có một mã định danh y tế duy nhất, giúp bác sĩ tiếp cận thông tin bệnh lý qua các lần khám tại nhiều cơ sở. Đây là nền tảng để nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị, giảm thủ tục và chi phí, góp phần xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững.