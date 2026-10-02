Ngành y tế đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Các bệnh nhân này có triệu chứng bị đau bụng và được các bác sĩ chẩn đoán đau ruột thừa. Thay vì chọn phương án vào đất liền để thực hiện phẫu thuật nội soi, bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo.

Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý cho biết, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thủ tục pháp lý để tiếp nhận, vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, sẵn sàng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và chiến sĩ trên đảo.

Bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo. (ẢNH: QUÝ NGỌC)

Trước đó, tháng 12/2025, hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng được đơn vị tài trợ vận chuyển và lắp đặt hoàn chỉnh tại trung tâm. Cùng với đó, các ê-kíp phẫu thuật nội soi của Trung tâm y tế lần lượt được cử đi đào tạo tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận và Bệnh viện đại học Y-Dược Huế.

Tháng 4/2026, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đã tiến hành khảo sát thực trạng tình hình khám, chữa bệnh tại Phú Quý, hướng dẫn các thủ tục pháp lý để triển khai kỹ thuật mổ nội soi ổ bụng, bảo đảm thanh toán bảo hiểm y tế cho bệnh nhân.

Đảo Phú Quý nằm cách đất liền khoảng 56 hải lý, giao thông nơi đây phụ thuộc hoàn toàn vào đường biển. Phương tiện di chuyển chủ yếu là tàu thuyền và thời gian từ cảng Phan Thiết ra đảo mất khoảng 2 đến 3,5 giờ. Trước đây, đối với một số bệnh lý ngoại khoa, người dân phải di chuyển vào đất liền để điều trị, phát sinh thêm chi phí, thời gian và ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh cũng như gia đình. Việc triển khai hệ thống này giúp cho ngành y tế đảo Phú Quý khám bệnh, chữa bệnh cho người dân tại chỗ mà không phải chuyển vào đất liền.