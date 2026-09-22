Ngành y tế cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tất cả tuyến, thu hút nguồn lực xã hội phát triển y tế chất lượng cao, phát huy vai trò y tế tư nhân

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu mở đầu buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Trần Thanh Thủy cho biết, Đảng bộ Sở Y tế hiện có 27 tổ chức đảng trực thuộc với 947 đảng viên. Toàn ngành có 57 cơ quan, đơn vị trực thuộc, với hơn 13.200 công chức, viên chức và người lao động.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Trần Thanh Thủy báo cáo các nội dung liên quan. Ảnh: T.CÔNG

Thời gian qua, Đảng ủy Sở Y tế tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đến ngày 20/9, tỷ lệ người dân được kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và khám, chữa bệnh trong năm đạt 70%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,86% dân số. Trong 9 tháng đầu năm, các cơ sở y tế thực hiện hơn 5 triệu lượt khám bệnh và hơn 620.000 lượt điều trị nội trú.

Ngành tiếp tục triển khai đề án phát triển Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu khu vực; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đề nghị Đảng ủy Sở Y tế tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Cấp ủy, người đứng đầu phải phát huy trách nhiệm nêu gương; tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị; liên doanh, liên kết; quản lý tài chính và thu, chi dịch vụ y tế.

Ngành cần xây dựng đội ngũ thầy thuốc giàu y đức, vững chuyên môn, luôn đặt lợi ích và sự an toàn của người bệnh lên trên hết; chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe toàn dân, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh không lây nhiễm.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, củng cố y tế cơ sở phải được xác định là khâu đột phá và nhiệm vụ cấp bách, nhất là sau khi các trạm y tế được chuyển về UBND xã, phường quản lý.

Sở Y tế cần sớm hoàn thiện cơ chế phối hợp, hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật, không để xảy ra khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

“Không thể để nơi người dân tiếp cận đầu tiên với hệ thống y tế lại là nơi yếu nhất về nhân lực, thuốc, thiết bị, năng lực chuyên môn và chuyển đổi số”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Ngành cần thực hiện hiệu quả chính sách phát triển bác sĩ tuyến cơ sở; ưu tiên hỗ trợ các trạm y tế tại miền núi, biên giới, hải đảo; nâng cao năng lực khám, quản lý bệnh mạn tính, cấp cứu ban đầu và chăm sóc các nhóm đối tượng.

Đối với y tế chuyên sâu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tập trung nguồn lực cho các bệnh viện đầu tàu; xác định rõ thế mạnh của từng cơ sở, tránh đầu tư dàn trải, trùng lắp.

Cùng với phát triển kỹ thuật cao, ngành cần hoàn thiện cơ chế hội chẩn, chuyển tuyến, đào tạo, chỉ đạo tuyến và nâng cao năng lực điều trị bệnh nặng.

Du lịch y tế phải được phát triển thận trọng, lấy chất lượng chuyên môn, sự an toàn, đạo đức nghề nghiệp và sự hài lòng của người bệnh làm nền tảng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy, lãnh đạo Sở Y tế và toàn thể đội ngũ ngành y tế trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm; chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, từ điều trị sang quản lý sức khỏe theo vòng đời; lấy chất lượng phục vụ và sự thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ làm thước đo.

Đảng ủy Sở Y tế phải phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; gắn xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và chất lượng phục vụ nhân dân. Ngành tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hiện đại và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Sở Y tế cần rà soát cụ thể từng đơn vị, địa bàn còn thiếu bác sĩ và chuyên khoa để có chính sách đào tạo, thu hút, đãi ngộ, luân phiên, luân chuyển phù hợp; vừa xây dựng đội ngũ bác sĩ giỏi, vừa bảo đảm nhân lực cho y tế cơ sở, nhất là miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo.

Việc chuyển trạm y tế về xã, phường quản lý phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng, không chỉ thay đổi đầu mối. Sở Y tế phối hợp các địa phương rà soát từng trạm, xác định nhu cầu về nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, thuốc và vật tư để có phương án xử lý.

Công tác khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí phải được tổ chức khoa học, thuận lợi, tránh hình thức, trùng lặp; ưu tiên người yếu thế và địa bàn khó khăn. Tinh thần là y tế chuyên sâu phải vươn lên tầm khu vực, nhưng y tế cơ sở phải đến gần người dân hơn.

Ngành y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tất cả tuyến; giảm thời gian chờ, thủ tục và tình trạng chuyển tuyến do cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Thành phố cần có tầm nhìn dài hạn xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm y tế chuyên sâu của miền Trung - Tây Nguyên; lựa chọn những chuyên khoa có lợi thế để tập trung nguồn lực, làm chủ kỹ thuật cao và hình thành thương hiệu y tế Đà Nẵng.

Du khách quốc tế thăm khám tại một cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh minh họa: T.T

Bí thư Thành ủy yêu cầu tăng cường phối hợp với các bệnh viện Trung ương trên địa bàn về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn, nghiên cứu khoa học và khám, chữa bệnh; đồng thời thu hút nguồn lực xã hội phát triển y tế chất lượng cao, phát huy vai trò y tế tư nhân.

Bí thư Thành ủy phân tích, Đà Nẵng đang có lợi thế rất lớn, do đó cần nghiên cứu cơ chế chính sách để xây dựng hệ sinh thái các cơ sở y tế, đặc biệt là y tế kết hợp du lịch.

Ngành phải đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ sức khỏe, đơn thuốc điện tử và liên thông dữ liệu y tế, bảo hiểm, dân cư; ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để giảm thủ tục, thời gian chờ và tình trạng quá tải tại bệnh viện.

Ghi nhận các kiến nghị tại buổi làm việc, đối với các nội dung thuộc thẩm quyền thành phố, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố và các sở, ngành xử lý ngay, không để kéo dài.

Vấn đề vượt thẩm quyền, Sở Y tế khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ và theo dõi đến cùng kết quả xử lý.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, quan trọng nhất là phải đưa nghị quyết vào cuộc sống, để người dân được thụ hưởng bằng kết quả cụ thể. Trong đó, đặc biệt quan tâm đối tượng chính sách, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Sở Y tế rà soát chương trình công tác cuối năm 2026; cụ thể hóa kết luận thành nhiệm vụ, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm. Đồng thời bày tỏ tin tưởng ngành Y tế thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân và xây dựng Đà Nẵng ngày càng hiện đại, nhân văn, đáng sống.