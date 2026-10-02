Theo kế hoạch triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, các hoạt động xuất bản được tổ chức với chủ đề chung “Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11”, gồm Tuần lễ sách/Tháng phát hành sách, giới thiệu sách mới, giao lưu tác giả - tác phẩm, trưng bày, triển lãm và hội sách. Chương trình có sự tham gia của các nhà xuất bản, doanh nghiệp in, phát hành xuất bản phẩm cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Một trong những hoạt động trọng tâm là Hội Sách tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao TP Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức tại Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12) và Đường Sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình). Thời gian và chủ đề cụ thể sẽ do các đơn vị chỉ đạo quyết định.

Ngành xuất bản tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh: VGP

Theo kế hoạch, Hội Sách được tổ chức gắn với tổng thể chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo dấu ấn riêng của lĩnh vực xuất bản. Hoạt động hướng tới thu hút các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành và các tổ chức, cá nhân cùng tham gia, qua đó hình thành không gian kết nối những giá trị văn hóa từ truyền thống đến hiện đại.

Trong thời gian từ ngày 20 đến 25/11, công tác truyền thông về Ngày Văn hóa Việt Nam được triển khai trọng tâm. Các nhà xuất bản, cơ sở in và phát hành sẽ treo băng rôn chào mừng hoặc triển khai các chủ đề truyền thông nhằm làm nổi bật giá trị văn hóa Việt Nam cũng như vai trò của hoạt động xuất bản trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập.

Các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành cũng được khuyến khích tổ chức trưng bày sách theo chủ đề, Tuần lễ phát hành sách, chương trình tri ân bạn đọc và hỗ trợ sách nhằm phát triển văn hóa đọc tại cơ sở. Với các đơn vị xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, hoạt động truyền thông, quảng bá sẽ được đẩy mạnh trên các nền tảng công nghệ.

Thông qua chuỗi hoạt động, ngành xuất bản hướng tới đưa sách trở thành cầu nối giới thiệu văn hóa Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế, góp phần phát triển văn hóa đọc và thúc đẩy công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực xuất bản theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.