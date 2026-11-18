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Phát biểu tại chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành xây dựng năm 2026 do Bộ Xây dựng tổ chức, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại và đổi mới phương thức quản trị.

Đối với ngành xây dựng, đây vừa là cơ hội, vừa là yêu cầu cấp thiết. Đặc biệt, với phạm vi quản lý rộng, bao gồm kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, nhà ở, thị trường bất động sản, hoạt động đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng, ngành xây dựng giữ vai trò quan trọng trong việc tạo lập nền tảng hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, để đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước, ngành xây dựng phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và năng lực quản lý, điều hành.

ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Cũng theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, thời gian qua, Bộ Xây dựng rất tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Tiêu biểu như Mô hình thông tin công trình (BIM), các loại vật liệu mới cùng nhiều giải pháp kỹ thuật hiện đại được đưa vào ứng dụng hiệu quả trong thiết kế, thi công, quản lý vận hành và khai thác hệ thống công trình xây dựng, giao thông.

Ngoài ra, Bộ cũng chủ động đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, triển khai 6 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Nhằm tăng cường hiệu quả khai thác và nhân rộng các sáng kiến, Bộ Xây dựng còn tiếp nhận 761 sản phẩm từ 53 cơ quan, đơn vị. Hiện nay, Hội đồng Khoa học Bộ đã tuyển chọn tổng cộng 138 sản phẩm tiêu biểu để công bố trên Cổng thông tin khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, ở công tác chuyển đổi số, Bộ hoàn thành 10/10 cơ sở dữ liệu, đồng bộ hơn 11 triệu bản ghi với Trung tâm dữ liệu quốc gia. Trên nền tảng đó, từ ngày 1/1/2026, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được đưa vào vận hành tập trung, cung cấp trực tuyến 424/438 thủ tục, đạt 96,8%. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2026, hệ thống tiếp nhận và xử lý 725.060 hồ sơ, trong đó có 636.586 hồ sơ trực tuyến, chiếm khoảng 87%.

Đề cập đến kết quả này, Tiến sĩ Ngô Anh Tuấn, Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng, nhìn nhận đây là bước đột phá giúp nâng cao hiệu quả quản lý dự án, tối ưu hóa năng lượng, khai thác tốt kết cấu hạ tầng, đồng thời cắt giảm tối đa chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Số liệu rà soát đến tháng 10/2026 cho thấy chi phí tuân thủ giảm đến 54,6% (tương đương 6.868,9 tỷ đồng), thời gian giải quyết giảm 53,7%, qua đó, tiết kiệm đáng kể nguồn lực và tạo động lực mạnh mẽ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng trước yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, ngành xây dựng vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, khai thác hiệu quả dữ liệu số và tăng cường liên kết giữa các cơ quan, đơn vị.

Về vấn đề này, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết sắp tới, Bộ sẽ tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đổi mới tư duy và phương thức tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, lấy yêu cầu thực tiễn, hiệu quả ứng dụng và đóng góp cho tăng trưởng làm thước đo. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ, giải pháp có khả năng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh của ngành.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển và khai thác hiệu quả dữ liệu số, ứng dụng công nghệ mới cùng giải pháp quản lý hiện đại. Chuyển mạnh từ số hóa, kết nối dữ liệu sang khai thác dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo, hoạch định chính sách và ra quyết định, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thứ ba, tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; phát huy vai trò của đội ngũ nhà khoa học, nhà giáo và các chuyên gia. Thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng và nhân rộng các kết quả nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp công nghệ, tạo ra những giá trị thiết thực cho ngành và xã hội.

Thứ tư, các địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chủ động tạo lập, cập nhật, kết nối và khai thác dữ liệu của địa phương vào cơ sở dữ liệu chung của ngành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

"Việc tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số kỳ vọng sẽ góp phần tiếp tục nâng cao năng suất lao động, hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình và năng lực quản lý, tạo thêm động lực để ngành duy trì đà tăng trưởng và đóng góp tích cực vào nền kinh tế", Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận định.