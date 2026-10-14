Ngành Xây dựng tỉnh Đồng Tháp ứng dụng công nghệ, đưa chuyển đổi số vào cuộc sống

Mở sổ tay điện tử đi kiểm định ô tô

Tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thủy, bộ 66-01S tỉnh Đồng Tháp, các quầy làm thủ tục đều được dán mã QR để người dân trả phí kiểm định không dùng tiền mặt. Trước khi đến kiểm định, chủ xe đã có thể tham khảo, tra cứu các thông tin đã được số hóa trên VNeID, VNeTraffic.

Kiểm định phương tiện tại Trung tâm đăng kiểm 66-01S.

Tài xế Lê Văn Thành, ngụ phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết: "Các dữ liệu về giấy phép lái xe, cà vẹt xe, hạn đăng kiểm đều được tích hợp trên các phần mềm VNeTraffic nên việc tra cứu thông tin đăng kiểm được diễn ra nhanh chóng".

Ông Phạm Văn Đựng, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thủy, bộ 66-01S cho biết, hiện nay việc áp dụng Thông tư số 47/2024 đến Nghị quyết 57-NQ/TW đã được cụ thể hóa và tạo tính lan tỏa cao, mang lại hiệu quả nhất định.

Các cơ sở đăng kiểm đã đồng loạt triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng dưới dạng bản điện tử, có tích hợp mã QR Code tra cứu thông tin.

Các dữ liệu được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử VNeID và VNeTraffic. Đồng thời được soát xét, đối chiếu trực tuyến với dữ liệu của Cục Cảnh sát giao thông (C08) nhằm phát hiện ngay các sai sót dữ liệu, phòng tránh tình trạng giả mạo giấy tờ hoặc từ chối kiểm định khi phương tiện có vi phạm về trật tự an giao thông mà chưa xử lý.

"Hiện các phần mềm quản lý kiểm định xe cơ giới đã được liên thông, giúp việc lập hồ sơ lần đầu cho phương tiện đã loại bỏ tối đa các thao tác thủ công, rút ngắn thời gian cho người dân và phòng tránh hiệu quả các hành vi gian lận hồ sơ phương tiện. Nhờ đó, việc giải quyết hồ sơ được nhanh, gọn đảm bảo chính xác, tiết kiệm thời gian", ông Đựng cho hay.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng việc số hóa trong lĩnh vực đăng kiểm đã đạt hiệu quả rõ nét.

Các tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận đều được lắp đặt hệ thống camera thông minh (ITS).

Trong lĩnh vực giám sát giao thông, việc ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh cũng đã được triển khai nhiều năm qua mang lại kết quả lạc quan.

Đơn cử như hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) trên các tuyến quốc lộ, cao tốc đã được hoàn thành và đưa vào khai thác. Cùng với hệ thống ETC, hạ tầng ITS trên tuyến gồm camera quan sát, camera phân tích, quan trắc thời tiết đã được đầu tư, lắp đặt và vận hành tương đối đồng bộ, ổn định.

Tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ trên môi trường điện tử

Để giảm dần sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy và thông tin phân tán, tạo nền tảng cho việc kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu, Sở đang từng bước đẩy mạnh cập nhật và khai thác dữ liệu số phục vụ quản lý Nhà nước, từng bước hình thành nguồn dữ liệu số phục vụ công tác quản lý, điều hành, tra cứu và khai thác thông tin chuyên ngành.

Ông Hà Thiện Ý, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến nay Sở đã thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả kết quả 100% hồ sơ trên môi trường điện tử.

Hiện Sở đã triển khai 45 thủ tục hành chính thuộc ngành Xây dựng tại địa phương có thành phần hồ sơ có thể khai thác. Từ các cơ sở dữ liệu đã được công bố, góp phần giảm yêu cầu cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trên hệ thống.

Nút giao Thân Cửu Nghĩa qua tỉnh Đồng Tháp.

Theo ông Nguyễn Thế Hồng Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, cùng với việc đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu số, việc đưa vào vận hành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng đã góp phần chuẩn hóa quy trình, tăng tính đồng bộ, công khai, minh bạch trong tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Điểm nổi bật trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của ngành xây dựng không chỉ là đưa công nghệ vào quy trình nghiệp vụ, mà quan trọng hơn là đã từng bước thay đổi phương thức quản lý và phục vụ.

"Chuyển đổi số đã góp phần giảm giấy tờ, giảm thao tác, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng tính chính xác và minh bạch của dữ liệu. Đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước", ông Nguyễn Thế Hồng Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp nhận định.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, ngành Xây dựng là lĩnh vực quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, dữ liệu có khối lượng lớn, đa dạng và liên quan chặt chẽ đến nhiều ngành. Trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, Sở đã nhận thấy và đang khắc phục các tồn tại. Sau sáp nhập, không gian phát triển đô thị với quy mô lớn hơn, đa dạng hơn nên dữ liệu còn phân tán và chưa đồng nhất. Hệ thống dữ liệu trước đây được lưu trữ trên các ứng dụng, hệ quy chiếu và mức độ số hóa khác nhau. Khi hợp nhất không gian quản lý, việc chuẩn hóa, đóng gói và tích hợp toàn bộ dữ liệu quy hoạch này lên một nền tảng bản đồ số GIS dùng chung còn gặp nhiều vướng mắc kỹ thuật, dẫn đến việc chia sẻ dữ liệu chưa đồng bộ...