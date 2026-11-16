Ngành Xây dựng thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo động lực tăng trưởng mới

Toàn cảnh phiên sáng của chuỗi sự kiện. (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Sự kiện thu hút sự tham gia của 34 cơ quan, đơn vị với 61 gian hàng triển lãm, giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ trong lĩnh vực xây dựng và giao thông.

Chuỗi sự kiện diễn ra tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, gồm triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội thảo chuyên đề; khai trương Cổng thông tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Bộ Xây dựng; hội nghị phát triển khoa học, công nghệ gắn với mục tiêu tăng trưởng và lễ tuyên dương các tập thể, nhà giáo, nhà khoa học tiêu biểu.

Tại triển lãm, các sản phẩm tập trung vào những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình thông tin công trình (BIM), hệ thống thông tin địa lý (GIS), đô thị thông minh, công nghệ xây dựng, vật liệu mới, công trình xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Nhiều giải pháp đáng chú ý được giới thiệu như mô hình robot đào hầm TBM của FECON; thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ quét laser 3D và bản sao số của Portcoast; kết cấu gỗ công nghệ mới của Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST); vật liệu xây dựng mới của Viglacera cùng các mô hình, thiết bị thí nghiệm của VTR.

Thông qua hoạt động trưng bày, các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà và các đại biểu dự, tham quan các gian hàng Triển lãm. (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Bộ Xây dựng cũng khai trương Cổng thông tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nền tảng có hệ thống giới thiệu, công bố các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, hướng tới hình thành Kho tri thức số ngành Xây dựng.

Trên cơ sở 761 đề xuất sản phẩm, giải pháp từ 53 cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ, Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng đã đánh giá, lựa chọn 138 sản phẩm, giải pháp tiêu biểu để công bố trên cổng thông tin. Trong đó, 6 sản phẩm được giới thiệu, tham luận trực tiếp tại chuỗi sự kiện, thuộc các lĩnh vực quản lý công trình xây dựng, hàng không, hàng hải, đường sắt và giao thông công cộng.

Cổng thông tin được kỳ vọng tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, đội ngũ nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao và đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Giao diện Cổng Thông tin Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Bộ Xây dựng. (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Trong khuôn khổ sự kiện, hội nghị phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với mục tiêu tăng trưởng ngành Xây dựng được tổ chức với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ cùng hơn 400 đoàn viên, thanh niên. Đây là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi về giải pháp ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả đầu tư và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các tham luận đề cập nhiều ứng dụng cụ thể như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong điều khiển giao thông tàu thủy; hệ thống thẻ vé điện tử liên thông trong giao thông công cộng; ứng dụng BIM trong xây dựng và quản lý vận hành công trình; AI trong quản lý, điều phối slot hàng không và nghiên cứu chế tạo thiết bị phục vụ hệ thống đóng đường nửa tự động trong lĩnh vực đường sắt.

Bên cạnh đó, chương trình bao gồm lễ tuyên dương các tập thể, nhà giáo, nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học, công nghệ ngành Xây dựng. Theo chương trình, 14 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 6 cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc được trao Bằng khen; 28 cá nhân được trao Bằng khen và 25 cá nhân được trao biểu trưng tôn vinh.

Thông qua các hoạt động trưng bày, trao đổi chuyên môn, kết nối công nghệ và tôn vinh đội ngũ nghiên cứu, chuỗi sự kiện góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành Xây dựng. Qua đó, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng công trình, hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước.

Hoạt động trưng bày, triển lãm mở cửa từ 8h ngày 16/11 đến 16h ngày 18/11 tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, số 1 đường Đỗ Đức Dục, Hà Nội, phục vụ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và khách tham quan tìm hiểu, trao đổi, kết nối các sản phẩm, giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.