Ngành xây dựng tăng trưởng dẫn đầu 20 ngành kinh tế cấp I

Thứ trưởng Lê Hồng Vinh chủ trì Họp báo thường kỳ quý III năm 2026 của Bộ Xây dựng. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Tại Họp báo thường kỳ quý III năm 2026 của Bộ Xây dựng diễn ra chiều 15/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh ghi nhận: Khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, diễn biến tình hình của khu vực, thế giới có nhiều biến động, tuy vậy kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 ghi nhận tích cực.

Thứ trưởng Lê Hồng Vinh cũng thông tin: Hoạt động xây dựng dẫn đầu tăng trưởng 9 tháng, là ngành tăng nhanh nhất trong 20 ngành kinh tế cấp I với 12,22%; vận tải, kho bãi đứng thứ 3 với 10,78%. Giá trị tăng thêm toàn ngành tăng 10,31%; tăng liên tục qua từng quý, quý sau cao hơn quý trước và cao hơn tốc độ tăng GDP cả nước ở cả ba quý đầu năm; đóng góp 1,77 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP.

Theo Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Đối với Bộ Xây dựng, đây cũng là năm khối lượng công việc rất lớn, với phạm vi quản lý rộng, trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, kiến tạo các không gian phát triển mới, khơi thông các nguồn lực xã hội, tạo động lực tăng trưởng kinh tế đất nước.

Bộ Xây dựng đã thực hiện giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, đề nghị các địa phương phối hợp và phát động phong trào thi đua tăng trưởng hai con số, ngay từ những ngày đầu năm 2026 để triển khai thực hiện kịch bản tăng trưởng của Bộ. Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 6/7/2026 của Chính phủ đã cập nhật kịch bản tăng trưởng đối với ba lĩnh vực: hoạt động xây dựng 14,5%; vận tải, kho bãi 12,1%; kinh doanh bất động sản 8,2%, sát với kịch bản tăng trưởng xây dựng từ đầu năm của Bộ với kịch bản tăng trưởng toàn ngành đạt 11,8%.

Toàn cảnh họp báo diễn ra chiều 15/10. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Về kết quả cụ thể, trong lĩnh vực xây dựng, đến nay, 100% đô thị trên phạm vi cả nước đã có quy hoạch chung được phê duyệt; tỷ lệ xã hoàn thành quy hoạch đạt khoảng 94,4%; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 53,3%.

Đối với lĩnh vực giao thông, trên toàn quốc hoàn thành, đưa vào khai thác hoàn chỉnh 395 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc trên cả nước lên 3.345 km, nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn - Cà Mau; xây dựng mới 362 km và nâng cấp, cải tạo 68 km đường quốc lộ. Trên toàn quốc hiện có 24.595 km đường quốc lộ, 1.701 km đường ven biển; các dự án cảng hàng không Cà Mau, Phú Quốc và Gia Bình đang triển khai đáp ứng kế hoạch đề ra; nhiều dự án đạt tỷ lệ giải ngân cao.

Kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2026 ghi nhận khả quan, dự kiến kết quả cả năm 2026 các doanh nghiệp đều đạt trên 100% so với kế hoạch được giao, đạt tăng trưởng hai con số chỉ tiêu sản lượng hoặc doanh thu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2026 đã đạt 91,2% kế hoạch năm.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ Xây dựng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 598 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 453 nhiệm vụ; đang triển khai thực hiện 145 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn.

Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh nhấn mạnh Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, trọng tâm là các dự án luật, bộ luật thuộc chương trình xây dựng pháp luật; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; nâng cao chất lượng quản lý, phát triển đô thị, vận tải và bảo đảm an toàn giao thông.

Bộ Xây dựng cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của đất nước.