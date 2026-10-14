Ngành Xây dựng tăng trưởng 12,22%, dẫn đầu 20 ngành kinh tế

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2026 của Bộ Xây dựng chiều nay (14/10) về tình hình tăng trưởng của ngành, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, ngay từ đầu năm, Bộ đã thực hiện giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị triển khai kịch bản tăng trưởng là 11,8%.

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Tạ Hải).

Trong 9 tháng đầu năm, giá trị tăng thêm toàn ngành xây dựng tăng 10,31%, tăng trưởng liên tục qua từng quý, quý sau cao hơn quý trước và cao hơn tốc độ tăng GDP cả nước ở cả ba quý đầu năm.

Hoạt động xây dựng dẫn đầu tăng trưởng 9 tháng, là ngành tăng nhanh nhất trong 20 ngành kinh tế cấp I (đạt 12,22%); vận tải, kho bãi đứng thứ ba (đạt 10,78%). Toàn ngành chiếm 17,42% GDP, đóng góp 19,71% mức tăng của nền kinh tế và đóng góp 1,77 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP trong 9 tháng.

Cùng với đó, các lĩnh vực quản lý của ngành tại các địa phương có xu hướng tăng trưởng tích cực: 28/34 địa phương có hoạt động xây dựng quý III tăng cao hơn quý I; 29/34 địa phương có vận tải, kho bãi 9 tháng đầu năm 2026 tăng từ 10% trở lên.

So với mục tiêu năm tại Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ, số địa phương có tăng trưởng 9 tháng bằng hoặc cao hơn mục tiêu năm trong lĩnh vực xây dựng là 6/34 địa phương, trong lĩnh vực vận tải, kho bãi là 15/34 địa phương.

Riêng TP Hà Nội và TP.HCM chiếm 28,3% giá trị xây dựng của 34 địa phương trên cả nước. Các địa phương giữ vai trò trực tiếp trong giải phóng mặt bằng, bảo đảm vật liệu, giải ngân đầu tư công, tháo gỡ dự án bất động sản và nhà ở xã hội.

Thông tin thêm, ông Lâm Văn Hoàng cho biết, tại Nghị quyết số 312 ngày 5/10/2026, Chính phủ giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng cả năm và giao Bộ Xây dựng chủ trì kịch bản quý IV đối với hoạt động xây dựng (quý IV tăng 19,2%) và kinh doanh bất động sản (quý IV tăng 15,1%).

Bộ Xây dựng cũng được giao cùng Bộ Công Thương chủ trì đối với vận tải, kho bãi (quý IV tăng 15,1%), cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đối với cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải (quý IV tăng 17,7%).

Các mức tăng này cao hơn nhiều so với 9 tháng, đặt ra yêu cầu và áp lực rất lớn đối với ngành.

"Theo kịch bản của Bộ, toàn ngành Quý IV cần tăng khoảng 15,35%. Các cơ quan, đơn vị cần bám sát nhiệm vụ được giao, rà soát kỹ khối lượng công việc, điều kiện bảo đảm và tiến độ của từng lĩnh vực, dự án; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời", Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng đề nghị.