Ngành Xây dựng Sơn La quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Đảng bộ Sở Xây dựng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết; các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng được quán triệt, nghiên cứu những nội dung trọng tâm, cốt lõi của các nghị quyết, chương trình, quy định, kết luận và chỉ thị của Trung ương, gồm: Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới công tác cán bộ; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; Chương trình số 47-CTr/TW ngày 15/10/2026 của Bộ Chính trị; Quy định số 220-QĐ/TW ngày 30/9/2026 về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng; Quy định số 225-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Kết luận số 99-KL/TW về quản trị, bảo vệ không gian tầm thấp; Kết luận số 105-KL/TW về thu hút, trọng dụng nhân tài; Chỉ thị số 14-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

Đồng chí Đào Tài Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Tài Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng yêu cầu các chi bộ, phòng, ban chuyên môn và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi trong các văn kiện của Trung ương và Tỉnh ủy. Ngay sau hội nghị, các đơn vị trực thuộc cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; đưa các nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” vào thực tiễn công tác, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành Xây dựng trong tình hình mới.