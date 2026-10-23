Ngành xây dựng làm chủ công nghệ đường sắt

Vịnh Bình Minh 1 sở hữu vị trí gần với nhà ga depot tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh minh họa: Vingroup

Việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xác định là cơ hội để ngành xây dựng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng suất và chất lượng trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, hiệu quả thực chất sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả công tác của các cơ quan, đơn vị theo quý và hằng năm. Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin theo tiến độ năm 2026, đồng thời ưu tiên nghiên cứu, làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, các đơn vị liên quan phải khẩn trương xử lý tồn tại tại các hệ thống thông tin có cơ sở dữ liệu từ cấp độ 3 trở lên. Trong tổng số 24 hệ thống thuộc diện này, có 12 hệ thống cần hoàn thành phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo hồ sơ được duyệt.

Các đơn vị chịu trách nhiệm gồm Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ trên là ngày 20/11/2026.

Bộ cũng yêu cầu triển khai hệ thống giám sát an ninh mạng, kết nối với Trung tâm Giám sát an ninh mạng quốc gia. Đối với hệ thống thông tin cấp độ 4, thời hạn hoàn thành là ngày 20/11/2026; các hệ thống cấp độ 3 phải hoàn thành trước ngày 30/12/2026.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo, phân công rõ người phụ trách, nhiệm vụ, thời hạn, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra. Các đơn vị đầu mối phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ, tổng hợp tình hình và báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, Bộ Xây dựng xác định phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với yêu cầu thực tiễn của ngành là một trong những trọng tâm.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu xác định công nghệ cần ưu tiên nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Hoạt động nghiên cứu cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Mục tiêu là từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và vận hành, tiến tới làm chủ công nghệ, góp phần phát triển công nghiệp đường sắt trong nước.

Đồng thời, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc trong tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, tránh để cơ chế, chính sách trở thành điểm nghẽn của chuyển đổi số.