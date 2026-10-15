Ngành Xây dựng khơi thông nguồn lực, tăng tốc về đích năm 2026

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Tuấn Lương

Hạ tầng phát triển, tăng trưởng đạt 10,31%

Chiều 15-10, Bộ Xây dựng tổ chức họp báo thường kỳ quý III-2026, thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và những giải pháp trọng tâm trong quý IV.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Trong bối cảnh đó, ngành Xây dựng đảm nhận khối lượng công việc lớn, gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và khơi thông nguồn lực xã hội.

Theo Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, 9 tháng năm 2026, Bộ Xây dựng đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả tích cực. Giá trị tăng thêm của toàn ngành đạt 10,31%, với mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, đóng góp 1,77 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP cả nước.

“Đây là kết quả tích cực, thể hiện vai trò quan trọng của ngành trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước”, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh nhấn mạnh.

Một trong những kết quả nổi bật là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Trong 9 tháng, cả nước hoàn thành, đưa vào khai thác 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài cao tốc lên 3.345km, nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

Trong 9 tháng, cả nước hoàn thành, đưa vào khai thác 395km đường bộ cao tốc. Ảnh: PV

Cùng với đó, cả nước xây dựng mới 362km quốc lộ, nâng cấp, cải tạo 68km; đưa tổng chiều dài quốc lộ lên 24.595km, mạng lưới đường ven biển đạt 1.701km. Các dự án cảng hàng không Cà Mau, Phú Quốc, Gia Bình cùng nhiều công trình giao thông chiến lược tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Báo cáo tại họp báo, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng cho biết, công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục đạt kết quả tích cực. Bộ đã hoàn thành 100% chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch; các dự án luật, nghị định, thông tư được trình đúng hoặc trước thời hạn. Đến nay, không có nhiệm vụ nào do Trung ương, Quốc hội, Chính phủ giao bị quá hạn.

Trong cải cách hành chính, Bộ hoàn thành 5/5 chỉ tiêu theo Kết luận số 18-KL/TW, đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Công tác quy hoạch cũng ghi nhận nhiều chuyển biến. Bộ đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia cùng 5 quy hoạch chuyên ngành giao thông; thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 15 nhiệm vụ, đồ án quy hoạch.

Đến nay, 100% đô thị cả nước có quy hoạch chung được phê duyệt; khoảng 94,4% số xã hoàn thành quy hoạch, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 53,3%. Đây là cơ sở quan trọng để quản lý, tổ chức không gian phát triển đô thị và nông thôn.

Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp thuộc Bộ đạt và vượt kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế toàn khối đạt 92,95% kế hoạch năm, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu trong quý IV.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn liên quan đến tiến độ một số dự án, giải ngân vốn đầu tư công, nguồn cung vật liệu và các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

Theo ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Chiến lược bồi dưỡng cán bộ Xây dựng, Nghị quyết số 312 của Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP quý IV-2026 đạt 12,5%. Trong kịch bản này, lĩnh vực xây dựng phải tăng trưởng 19,2% trong quý IV, đưa mức tăng cả năm lên 14,5%.

Bộ Xây dựng đặt ra nhiều chỉ tiêu tăng trưởng trong quý IV-2026, trong đó có lĩnh vực vận tải, kho bãi. Ảnh: PV

Đối với kinh doanh bất động sản, mục tiêu tăng trưởng quý IV là 11,5%, cả năm đạt 8,2%. Lĩnh vực vận tải, kho bãi đặt mục tiêu tương ứng 15,1% và 12,4%; cung cấp nước, xử lý rác thải và nước thải là 17,7% và 10,2%.

Những chỉ tiêu trên đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là khi thời gian còn lại của năm không nhiều.

Để hoàn thành mục tiêu, Học viện Chiến lược bồi dưỡng cán bộ Xây dựng đề xuất ba nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết, cụ thể hóa nhiệm vụ, chỉ tiêu tăng trưởng của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường theo dõi, kiểm tra tiến độ và xác định rõ trách nhiệm thực hiện.

Tiếp đó, tập trung hoàn thành những nhiệm vụ Bộ Xây dựng trực tiếp phụ trách, nhất là xây dựng, hoàn thiện các dự án luật, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức phục vụ phát triển hạ tầng, trong đó có đường sắt tốc độ cao.

Đặc biệt, cần tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông và điều phối nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm.

Các địa phương được đề nghị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng sát diễn biến thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và nhà thầu triển khai dự án.

Ông Ngô Anh Tuấn nhận định, kết quả tăng trưởng 9 tháng đầu năm là nền tảng thuận lợi để ngành Xây dựng tiếp tục bứt tốc. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng 19,2% trong quý IV đòi hỏi quyết tâm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, Bộ Xây dựng sẽ ưu tiên hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy các dự án quan trọng quốc gia; đồng thời tiếp tục phát triển nhà ở xã hội, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nâng cao chất lượng quản lý đô thị và vận tải.

Cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Theo Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn sẽ là yếu tố quan trọng để ngành Xây dựng hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.