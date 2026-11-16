Ngành Xây dựng đẩy mạnh phát triển công nghệ chiến lược, chuyển đổi số

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; lãnh đạo một số bộ, ngành.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương thăm quan các gian hàng tại Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng.

Về phía Bộ Xây dựng có Bộ trưởng Trần Hồng Minh, các Thứ trưởng cùng đại diện các đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển.

Với phạm vi quản lý rộng, từ hạ tầng giao thông, đô thị, nhà ở đến đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng, ngành Xây dựng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực phát triển.

Thời gian qua, nhiều công nghệ như mô hình thông tin công trình (BIM), vật liệu mới và các giải pháp kỹ thuật hiện đại đã được ứng dụng trong thiết kế, thi công, quản lý công trình.

Bộ Xây dựng cũng đang triển khai 6 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, hướng tới từng bước làm chủ công nghệ.

Trong nghiên cứu khoa học, Bộ đã tiếp nhận 761 sản phẩm từ 53 cơ quan, đơn vị; lựa chọn 138 sản phẩm tiêu biểu để công bố trên Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Bộ.

Về chuyển đổi số, Bộ Xây dựng đã đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu, đồng bộ hơn 11 triệu bản ghi với Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Tỷ lệ thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 96,8%.

Các sản phẩm công nghệ được trưng bày tại triển lãm.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả dữ liệu và tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp.

Đồng thời cần chú trọng chuyển giao, đưa các kết quả nghiên cứu, sáng kiến và giải pháp công nghệ vào thực tế, tránh tình trạng nghiên cứu xong nhưng chậm được ứng dụng.

Các địa phương cần phối hợp với Bộ Xây dựng trong kết nối, cập nhật và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý ngành.