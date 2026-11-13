Ngành VHTTDL tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

Tham dự Hội nghị có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Trịnh Thị Thủy, Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong. Cùng dự có lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng của Bộ VHTTDL.

Hội nghị được trực tuyến đến các cơ sở đào tạo của Bộ VHTTDL nằm ngoài TP. Hà Nội; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Hội nghị giao ban công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tháng 10.2026

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thanh Sơn cho biết, từ đầu năm đến ngày 30.10.2026, Bộ VHTTDL đã chủ trì xây dựng 72 văn bản quy phạm pháp luật, ban hành 25 thông tư.

Trong tháng 10, Bộ chủ trì xây dựng 35 văn bản, trong đó đã trình cấp có thẩm quyền 4 văn bản, gồm 2 dự án Luật, 1 dự án Nghị quyết của Quốc hội và 1 dự thảo Nghị định. Đồng thời, Bộ tập trung hoàn thiện 9 đề án thuộc chương trình công tác tháng 10 và quý IV.2026.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Việt Hùng

Tính đến ngày 5.11, Bộ được giao 276 nhiệm vụ từ đầu năm trên hệ thống liên thông với Văn phòng Chính phủ. Trong đó, 114 nhiệm vụ đã hoàn thành, 162 nhiệm vụ đang được thực hiện trong hạn, không có nhiệm vụ quá hạn.

Đối với công tác cải cách hành chính, đến ngày 30.10, Bộ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được giao tại Kết luận số 18-KL/TW; giảm 50,03% chi phí tuân thủ và 50,11% thời gian giải quyết.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trên lĩnh vực văn hóa, công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam được triển khai tại các địa phương. Đến nay, 100% tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức và văn bản chỉ đạo. Trong tổng số 21 nhiệm vụ giao các đơn vị thuộc Bộ, có 3 nhiệm vụ đã hoàn thành, 18 nhiệm vụ đang được triển khai.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai có sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng 19 đoàn nghệ thuật quốc tế. Bộ VHTTDL cũng đã ra mắt Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam, công bố 17 bài toán trọng tâm năm 2026. Theo kịch bản cập nhật ngày 30.10, giá trị gia tăng các ngành công nghiệp văn hóa trong 9 tháng ước tăng 9,35%, riêng quý III tăng 10,2%.

Trên lĩnh vực thể thao, Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao ngày 10.10 được kết nối tại các tỉnh, thành phố, thu hút hơn 210.000 người tham gia. Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 ở Nhật Bản, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, xếp thứ 20 chung cuộc.

Trên lĩnh vực du lịch, trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1,85 triệu lượt, tăng 4,9% so với tháng 9 và 7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, khách quốc tế đạt khoảng 19,5 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ, tương đương 78% kế hoạch đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026.

Khách du lịch nội địa tháng 10 ước đạt 7 triệu lượt, trong đó khoảng 4,6 triệu lượt khách có lưu trú. Lũy kế 10 tháng, khách nội địa ước đạt 133 triệu lượt, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 944 nghìn tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và đạt khoảng 84% kế hoạch năm (1.125 nghìn tỉ đồng).

Về báo chí, xuất bản, Bộ tiếp tục tăng cường truyền thông chính sách và triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Quang cảnh Hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thanh Sơn cho biết, Bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ trên những lĩnh vực sau:

Về thể chế: Tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Về văn hóa: Cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 28/2026/QH16; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ tư. Đồng thời, cập nhật kịch bản tăng trưởng công nghiệp văn hóa, hoàn thiện Bộ chỉ số văn hóa quốc gia.

Về thể thao: Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo số 194-TB/VPTW; hoàn thành nội dung chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia và tập trung tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM.

Về du lịch: Tập trung khai thác mùa cao điểm khách quốc tế, làm mới sản phẩm và xúc tiến theo từng thị trường; hoàn thiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2026 - 2035 và Kế hoạch triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Về giải ngân và chuyển đổi số: Rà soát từng dự án, xử lý các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân; hoàn thiện kết nối, đồng bộ 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hoàn thành và đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam trước ngày 15.11.2026.

Về công tác cuối năm: Chuẩn bị Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX, Năm APEC Việt Nam 2027 và EXPO 2027 Belgrade; tập trung thực hiện các nhiệm vụ quý IV, chuẩn bị tổng kết năm 2026 và đăng ký Chương trình công tác năm 2027 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.