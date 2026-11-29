Tối ưu năng lượng từ dây chuyền sản xuất

Từ ngày 1/11/2026, giá điện được điều chỉnh giảm khoảng 2%, tạo thêm điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Để kiểm soát chi phí lâu dài, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh đổi mới công nghệ, tối ưu tiêu thụ năng lượng và chủ động phát triển nguồn điện sạch.

AMY GRUPO chủ động đổi mới công nghệ, tối ưu quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất thiết bị và kiểm soát định mức tiêu hao năng lượng.

Ông Đinh Quốc Tuấn, Tổng giám đốc AMY GRUPO cho biết, với hệ thống 5 nhà máy và quy mô sản xuất lớn, việc giảm giá điện khoảng 2% là yếu tố hỗ trợ thiết thực cho đơn vị. Tuy nhiên, mức độ tác động còn phụ thuộc vào cơ cấu tiêu thụ điện và đặc thù vận hành của từng dây chuyền.

Bên cạnh tận dụng lợi ích từ chính sách, AMY GRUPO chủ động đổi mới công nghệ, tối ưu quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất thiết bị và kiểm soát định mức tiêu hao năng lượng.

Cụ thể, AMY GRUPO từng bước gia tăng sử dụng nhiên liệu sinh khối thay thế một phần nhiên liệu truyền thống, phát triển hệ thống điện mặt trời và chuyển đổi sang các phương tiện vận hành sử dụng điện. Những giải pháp này góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, kiểm soát chi phí và giảm phát thải trong hoạt động công nghiệp.

AMY GRUPO đồng thời hướng đến kiểm soát mức tiêu hao năng lượng trên từng đơn vị sản phẩm để đánh giá hiệu quả của từng giải pháp.

"Chúng tôi cho rằng, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở khoản chi phí tiết kiệm được, mà còn ở việc xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả năng lượng hơn, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp", ông Đinh Quốc Tuấn chia sẻ.

Đối với ngành xi măng, thu hồi nhiệt khí thải để phát điện và phát triển điện mặt trời mái nhà đang là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng tính chủ động về nguồn điện.

Các đơn vị thành viên của VICEM chủ động đầu tư dự án phát điện tận dụng nhiệt thải từ lò nung clinker.

Đại diện Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) cho biết, sản xuất clinker tiêu thụ nhiều điện năng, trong khi lượng nhiệt đáng kể từ khí thải tháp trao đổi nhiệt và khí nóng từ thiết bị làm nguội clinker chưa được thu hồi. Tận dụng nguồn nhiệt này để phát điện sẽ giúp giảm lượng điện mua từ bên ngoài và tiết kiệm chi phí sản xuất.

Những năm qua, VICEM tập trung triển khai các dự án tận dụng nhiệt thừa khí thải đầu lò và thiết bị làm nguội clinker để phát điện phục vụ sản xuất tại các nhà máy có điều kiện phù hợp. Chương trình trên cơ bản hoàn thành trong toàn hệ thống VICEM, với tổng công suất dự kiến đạt 63,4 MW.

Đến hết tháng 9/2026, hầu hết các hệ thống tận dụng nhiệt thừa phát điện của VICEM đã đưa vào hoạt động, với tổng công suất phát điện khoảng 59 MW. Hệ thống có thể đáp ứng khoảng 30% sản lượng điện tiêu thụ, giúp VICEM tiết giảm chi phí sản xuất khoảng 400 tỷ đồng/năm, đồng thời giảm phát thải bụi và khí nhà kính CO2.

Bên cạnh đó, VICEM đang nghiên cứu, triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại VICEM Hà Tiên và VICEM Tam Điệp với công suất phát khoảng 18 MW…

Tương tự, ông Đinh Xuân Tôn, Giám đốc chất lượng Tập đoàn Xi măng Vissai cho biết, Vissai đã chủ động sử dụng các loại nhiên liệu, nguyên liệu thay thế nhằm tiết kiệm chi phí, giảm phát thải CO2, giảm khoảng 30-35% lượng điện tiêu thụ.

Doanh nghiệp cũng triển khai dự án điện mặt trời áp mái tại một nhà máy ở Nghệ An với công suất khoảng 4 MW, trong đó sản lượng điện phát ra chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng nội bộ.

Điện sạch tạo lợi ích kép

Theo PGS.TS Lương Đức Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam, tiền điện chiếm khoảng 15-17% giá thành sản xuất xi măng, trong khi điện lưới đóng góp khoảng 4-6% tổng lượng phát thải khí nhà kính của quá trình sản xuất.

Nếu chủ động sản xuất được nhu cầu điện, nhà máy xi măng sẽ giảm đáng kể sự phụ thuộc vào điện lưới, chủ động hơn trong chuẩn bị nguyên liệu, nhiên liệu, góp phần bảo đảm nguồn cung VLXD cho nền kinh tế.

Bên cạnh cải tiến công nghệ, đổi mới thiết bị để giảm tiêu hao điện, ngành xi măng đang quan tâm đến giải pháp tự sản xuất điện sạch. Nguồn điện này vừa có chi phí thấp hơn điện lưới, vừa không phát thải khí nhà kính, mang lại lợi ích kép cho doanh nghiệp.

Việc sử dụng điện sạch còn giúp giảm suất phát thải của sản phẩm, qua đó hạn chế thiệt hại cho nhà xuất khẩu khi các nước nhập khẩu áp dụng thuế carbon đối với xi măng và clinker, như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU. Đồng thời, đây cũng là giải pháp giúp doanh nghiệp đáp ứng lộ trình phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính tại Việt Nam.

PGS.TS Lương Đức Long cho biết, hiện các doanh nghiệp xi măng đang đầu tư trạm phát điện tận dụng nhiệt thải từ lò nung clinker. Dự kiến đến hết năm 2026, có 45 trong tổng số 67 dây chuyền thuộc diện phải đầu tư hạng mục này đưa hệ thống phát điện nhiệt thải vào hoạt động, với tổng công suất khoảng 320 MW. Còn 22 dây chuyền đang và sẽ đầu tư trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, với tiềm năng khoảng 150 MW.

Ngoài nhiệt khí thải lò nung, ngành xi măng có thể phát triển điện mặt trời trên mái các công trình trong hàng rào nhà máy, diện tích mỏ đã khai thác xong và điện gió. Theo kinh nghiệm của các nước đi trước, nguồn điện sạch có thể đáp ứng khoảng 90% nhu cầu điện của toàn nhà máy.

"Đa dạng hóa nguồn điện bằng năng lượng sạch có ý nghĩa lớn đối với an ninh năng lượng và an ninh vật liệu xây dựng. Nếu chủ động sản xuất được 90%, thậm chí 100% nhu cầu điện, nhà máy xi măng sẽ giảm đáng kể sự phụ thuộc vào điện lưới, chủ động hơn trong chuẩn bị nguyên liệu, nhiên liệu, góp phần bảo đảm nguồn cung VLXD cho nền kinh tế", PGS.TS Lương Đức Long nhận định.

Tháo gỡ vướng mắc về vốn và cơ chế

Theo PGS.TS Lương Đức Long, dù có nhiều lợi ích, đầu tư điện sạch tại các nhà máy xi măng hiện gặp hai vướng mắc chính. Thứ nhất là vốn đầu tư. Giai đoạn 2015-2023, thị trường tiêu thụ nội địa rất yếu, đa số nhà máy xi măng không có lãi hoặc thua lỗ, trong khi chưa trả xong vốn vay đầu tư nên thiếu nguồn tài chính cho các dự án mới.

Thứ hai là thủ tục chuyển đổi mục đích, công năng sử dụng đất khi đầu tư điện mặt trời, điện gió. Các địa phương cho rằng diện tích đất xây dựng nhà máy và diện tích mỏ được giao để sản xuất xi măng, không phải để sản xuất điện, mặc dù các nhà máy đã hoàn thành hạng mục xây dựng.

Doanh nghiệp mong muốn có thêm cơ chế khuyến khích đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh.

Để tháo gỡ, PGS.TS Lương Đức Long đề xuất các ngân hàng ưu tiên cho nhà máy xi măng vay vốn đầu tư hệ thống phát điện tận dụng nhiệt thải từ lò nung clinker; Nhà nước hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay này.

Đồng thời, Nhà nước và các sở, ngành địa phương cần cho phép nhà máy xi măng đầu tư hệ thống điện mặt trời, điện gió trên diện tích đã giao cho nhà máy sử dụng, kể cả mặt bằng mỏ nguyên liệu.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và các đơn vị cung cấp công nghệ, thiết bị sản xuất điện sạch phù hợp với điều kiện Việt Nam…

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đinh Quốc Tuấn, Tổng giám đốc AMY GRUPO kiến nghị cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện cơ chế giá điện theo hướng ổn định, minh bạch và có tính dự báo dài hạn, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, đầu tư công nghệ và kiểm soát chi phí.

Đối với ngành sản xuất tiêu thụ nhiều năng lượng như vật liệu xây dựng, việc xây dựng khung giờ cao điểm, thấp điểm cần tính đến đặc thù công nghệ và tính liên tục của dây chuyền, bảo đảm hài hòa giữa điều tiết nhu cầu điện của hệ thống với yêu cầu duy trì hiệu suất, chất lượng và tiến độ sản xuất.

Doanh nghiệp cũng mong muốn có thêm cơ chế khuyến khích đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh.

"Theo chúng tôi, một cơ chế giá điện hợp lý không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí trước mắt, mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và củng cố năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam trong dài hạn", ông Đinh Quốc Tuấn bày tỏ.