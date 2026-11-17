Công ty CP Dịch vụ Taxi Miền Bắc ứng dụng công nghệ trong điều phối xe để tối ưu hành trình, hạn chế quãng đường xe chạy không có khách.

Sau 12 năm hoạt động tại Thái Nguyên, Công ty CP Dịch vụ Taxi Miền Bắc hiện có gần 400 xe. Cùng với mở rộng quy mô hoạt động, doanh nghiệp chú trọng ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và từng bước chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng điện. Đến nay, xe điện chiếm 15% tổng số phương tiện của Công ty.

Ông Phạm Quý Quỳnh, Phó Giám đốc điều hành Công ty CP Dịch vụ Taxi Miền Bắc cho biết: Công nghệ được doanh nghiệp ứng dụng xuyên suốt, từ khâu tiếp nhận yêu cầu của khách hàng đến điều phối phương tiện. Nhờ đó, việc bố trí xe đón khách được thực hiện linh hoạt, hành trình được tối ưu, hạn chế quãng đường xe chạy không có khách, qua đó nâng cao hiệu suất vận chuyển và tiết giảm chi phí nhiên liệu.

Tuy nhiên để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, cơ quan quản lý cần có giải pháp hạn chế tình trạng xe dù, bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng; đồng thời bố trí thêm các điểm đỗ dành cho taxi, tránh tình trạng dừng, đỗ gây ùn tắc giao thông. Đặc biệt, doanh nghiệp mong muốn được tiếp cận nguồn vốn vay trung và dài hạn với chính sách phù hợp để có thêm nguồn lực thực hiện chuyển đổi xanh.

Không chỉ trong lĩnh vực taxi, xu hướng chuyển đổi xanh cũng đang được các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng tích cực triển khai. Một trong những đơn vị tiên phong là Công ty CP Thương mại và Du lịch Hà Lan.

Để đưa phương tiện sử dụng năng lượng điện vào hoạt động, Công ty đã đầu tư 60 tỷ đồng, gồm 15 xe buýt điện và 5 trụ sạc công suất 240 kW, cùng hệ thống cấp điện, hạ tầng kỹ thuật và công nghệ phục vụ vận hành.

Xe buýt điện Hà Lan hoạt động từ ngày 30/10/2026, là tuyến xe buýt điện đầu tiên của Thái Nguyên.

Từ ngày 30/10/2026, tuyến xe buýt điện đầu tiên của Thái Nguyên chính thức hoạt động trên tuyến số 1, kết nối Tân Long với Đa Phúc. Đây là bước đi cụ thể trong lộ trình đổi mới phương tiện, hướng tới giảm phát thải và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng.

Ông Ngô Tô Hiệu, Phó Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết: doanh nghiệp đang phối hợp với UBND tỉnh xây dựng lộ trình chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện, phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 40-60% số tuyến xe buýt sử dụng phương tiện xanh.

Theo thống kê, tính đến tháng 9-2026, toàn tỉnh có gần 1.600 xe taxi và trên 170 xe buýt. Trong đó, 956 xe taxi sử dụng năng lượng xanh, chiếm 54,5% tổng số phương tiện.

Thực tiễn tại các doanh nghiệp cho thấy, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu trong quá trình đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Vận tải. Việc ứng dụng công nghệ giúp tối ưu hoạt động quản lý, điều hành; đầu tư phương tiện sử dụng năng lượng sạch góp phần giảm phát thải, hướng tới bảo vệ môi trường.