Ngành vận tải biển chạy đua tìm công nghệ chống UAV

Tàu chở dầu MV Sounion treo cờ Hy Lạp bị tấn công trên Biển Đỏ ngày 21/8/2024. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Theo báo chí Anh, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chống UAV như Marss, Drone Defence và D-fend đang nhận được nhiều yêu cầu từ chủ tàu. Nhu cầu đặc biệt lớn ở nhóm vận chuyển dầu khí và phục vụ các công trình năng lượng ngoài khơi.

Ông Jeffrey Starr, Giám đốc tiếp thị của D-fend Solutions, cho biết nhu cầu từ ngành vận tải biển tăng mạnh khi chủ tàu, đơn vị vận chuyển hàng hóa và lực lượng hải quân phải đối mặt với mối đe dọa bất đối xứng. Theo ông, nguy cơ từ UAV đã lan ra ngoài những khu vực chiến sự.

Tàu thương mại đang trở thành mục tiêu tại vùng Vịnh và Biển Đen khi các bên tham chiến tìm cách gây gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu. Ông John Stawpert, Giám đốc phụ trách hàng hải của Phòng Thương mại Hàng hải Quốc tế (ICS), cho biết mối đe dọa đến từ cả UAV trên mặt nước và trên không, đặc biệt tại vùng Vịnh, Biển Đỏ và Biển Đen.

Theo Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), hơn 20 thuyền viên đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa tại vùng Vịnh kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran bắt đầu cuối tháng 2. Tại Biển Đen, khoảng 30 thuyền viên thiệt mạng trong năm 2026.

Trong bối cảnh đó, chủ tàu chấp nhận hoạt động tại vùng biển nguy hiểm có thể thu mức cước kỷ lục. Tuần trước, giá thuê tàu chở dầu cỡ lớn đi qua eo biển Hormuz hướng tới Trung Quốc lên mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 1,2 triệu USD/ngày, so với mức trung bình khoảng 79.000 USD/ngày hồi tháng 9/2025.

Ông Richard Gill, Tổng giám đốc Drone Defence, cho biết doanh nghiệp nhận được nhiều yêu cầu hơn từ chủ tàu dầu và tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Theo ông, khả năng bảo vệ tàu có thể giúp các hãng khai thác những tuyến đường rủi ro hơn.

Các giải pháp được tìm kiếm gồm phát hiện sớm, gây nhiễu và giành quyền điều khiển UAV. Hệ thống Nidar của Marss sử dụng radar, camera trên tàu để phát hiện mối đe dọa đang tiếp cận. Những phiên bản tiên tiến hơn có thể tích hợp biện pháp đánh chặn trực tiếp, tùy quy định pháp luật tại nơi tàu hoạt động.

D-fend chuyên phát triển công nghệ giành quyền điều khiển UAV đối phương rồi đưa chúng hạ cánh an toàn. Các phương án khác gồm gây nhiễu tín hiệu GPS hoặc làm gián đoạn tần số điều khiển.

Chi phí vẫn là yếu tố quan trọng đối với chủ tàu. Ông Gill ước tính một hệ thống gồm radar, camera và thiết bị gây nhiễu cho tàu dầu có giá khoảng 500.000 USD. Những tàu không đủ khả năng trang bị công nghệ này sử dụng biện pháp đơn giản hơn, như lưới hoặc bồn nước treo để giữ UAV mắc kẹt hay khiến chúng phát nổ trước khi tiếp cận bộ phận trọng yếu.

Theo ông Rob Balloch, Giám đốc phụ trách phát triển của Marss, nhu cầu từ các tàu phục vụ ngành dầu khí ngoài khơi đang tăng rõ rệt. Dù chi phí trang bị hệ thống chống UAV ở mức cao, khoản đầu tư này vẫn được xem là hợp lý khi so với thiệt hại do tàu phải ngừng hoạt động vì nguy cơ bị tấn công.

Tuy nhiên, triển khai trên biển đặt ra yêu cầu riêng, đó là hệ thống phải xác định chính xác mục tiêu khi biển động và chịu được sự ăn mòn của nước mặn. D-fend cho biết đã phát triển phiên bản chuyên dụng cho môi trường hàng hải.

Các nhà cung cấp còn phải liên tục điều chỉnh công nghệ để theo kịp UAV. Theo ông Balloch, mối đe dọa thay đổi nhanh tới mức một hệ thống vừa được triển khai đã có thể phải tiếp tục cải tiến.

Trong bối cảnh nguy cơ tấn công gia tăng, hệ thống chống UAV có thể dần trở thành trang bị cần thiết để các hãng vận tải biển duy trì hoạt động trên những tuyến hàng hải có rủi ro cao.