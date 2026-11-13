Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung về đích năm 2026

Du lịch tăng trưởng, công nghiệp văn hóa khởi sắc

Du lịch tiếp tục là điểm sáng. Tháng 10, Việt Nam đón khoảng 1,85 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4,9% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng, khách quốc tế đạt khoảng 19,5 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 133 triệu lượt, tăng 6,4%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 944 nghìn tỷ đồng, tăng 10%, tương đương khoảng 84% kế hoạch năm.

Kho dữ liệu văn hóa số là một trong 17 sáng kiến trọng tâm nhằm kết nối các chủ thể sáng tạo và nguồn lực phát triển. (Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Hoàn thiện thể chế được triển khai song song với cải cách thủ tục hành chính. Đến ngày 30/10, Bộ chủ trì xây dựng 72 văn bản quy phạm pháp luật, đã ban hành 25 thông tư theo thẩm quyền. Bộ cũng bãi bỏ 40 thủ tục hành chính cấp Trung ương, phân cấp 36 thủ tục xuống địa phương; cắt giảm 50,03% chi phí tuân thủ và 50,11% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực văn hóa, ngày 12/10, Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam ra mắt, công bố 17 sáng kiến trọng tâm nhằm kết nối các chủ thể sáng tạo và nguồn lực phát triển.

Theo kịch bản cập nhật cuối tháng 10, giá trị gia tăng các ngành công nghiệp văn hóa trong 9 tháng đầu năm ước tăng 9,35%, riêng quý III tăng 10,2%.

Các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa tiếp tục được mở rộng. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai quy tụ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế; Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV có sự tham gia của các đoàn đến từ 11 tỉnh.

Thể thao ghi dấu ấn ở cả phong trào quần chúng và thành tích cao. Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao ngày 10/10 tại Hà Nội được kết nối với 33 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 210.000 người tham gia. Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương tại ASIAD 20, trong đó có 3 huy chương vàng.

Cùng với đó, công tác báo chí, truyền thông chính sách được tăng cường; hoạt động xuất bản mở rộng hợp tác bản quyền thông qua Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2026.

Từ thực tiễn triển khai, ba kinh nghiệm cần tiếp tục phát huy là chủ động hoàn thiện thể chế gắn với tháo gỡ vướng mắc; tăng cường phối hợp giữa Bộ, địa phương và doanh nghiệp; gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển sản phẩm, dịch vụ.

Cắt giảm thủ tục giúp giảm gánh nặng tuân thủ; mạng lưới công nghiệp văn hóa tạo điều kiện kết nối sáng tạo với thị trường; các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với du lịch mở thêm cơ hội quảng bá điểm đến. Việc cụ thể hóa mục tiêu theo địa bàn, sản phẩm và tiến độ cũng giúp xác định rõ trọng tâm điều hành.

Tập trung nguồn lực cho các mục tiêu cuối năm

Hai tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra là chuyển những kết quả và kinh nghiệm đã có thành các mục tiêu cụ thể. Bộ tập trung tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam; đồng thời chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết.

Về tăng trưởng, toàn ngành phấn đấu đạt 25 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch 1.125 nghìn tỷ đồng và tăng trưởng công nghiệp văn hóa từ 10% trở lên trong năm 2026.

Để đạt mục tiêu khách quốc tế, hai tháng cuối năm cần đón thêm khoảng 5,5 triệu lượt. Trọng tâm là khai thác mùa cao điểm, phối hợp xúc tiến theo từng thị trường, làm mới sản phẩm, tăng chi tiêu và thời gian lưu trú, bảo đảm chất lượng dịch vụ và an toàn cho du khách.

Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. (Nguồn: Pexels)

Bên cạnh các chỉ tiêu tăng trưởng, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức thiết thực Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, phối hợp chuẩn bị Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ tư, tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hoàn thành kết nối 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ cũng là những công việc cần tập trung. Từng nhiệm vụ phải xác định rõ sản phẩm, thời hạn và trách nhiệm người đứng đầu, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2026 và chuẩn bị kế hoạch năm 2027.

Hai tháng cuối năm là giai đoạn quan trọng để ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Yêu cầu xuyên suốt là nâng cao hiệu quả điều hành, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc, đưa các mục tiêu tăng trưởng đi cùng hiệu quả thực chất trong từng lĩnh vực.