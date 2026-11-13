Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tập trung hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng

Ngày Văn hoá Việt Nam

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong tháng 10/2026, Việt Nam đón khoảng 1,85 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4,9% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng, tổng lượng khách quốc tế đạt khoảng 19,5 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025. Khách du lịch nội địa ước đạt 133 triệu lượt, tăng 6,4%.

Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 944.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, tương đương 84% kế hoạch năm. Những kết quả này tạo nền tảng thuận lợi để ngành du lịch bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm, song cũng đặt ra yêu cầu tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Trong tháng 10/2026, Việt Nam đón khoảng 1,85 triệu lượt khách quốc tế. Ảnh minh họa/Làng Văn hóa

Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, Việt Nam cần thu hút thêm khoảng 5,5 triệu lượt khách trong hai tháng cuối năm. Đây là thách thức không nhỏ, đòi hỏi ngành du lịch tăng cường xúc tiến theo từng thị trường, làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời chú trọng kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Trong lĩnh vực văn hóa, hoạt động phát triển công nghiệp văn hóa tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Ngày 12/10, Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam chính thức ra mắt, công bố 17 bài toán trọng tâm nhằm kết nối các chủ thể sáng tạo và huy động nguồn lực phát triển. Theo kịch bản cập nhật cuối tháng 10, giá trị gia tăng các ngành công nghiệp văn hóa trong 9 tháng đầu năm ước tăng 9,35%, riêng quý III tăng 10,2%.

Cùng với đó, nhiều hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa được tổ chức, góp phần tăng cường kết nối quốc tế và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. Tiêu biểu là Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với sự tham gia của đại diện 50 quốc gia và tổ chức quốc tế; Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV quy tụ các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân đến từ 11 tỉnh...

Ở lĩnh vực thể thao, phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng tiếp tục được đẩy mạnh. Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao tổ chức ngày 10/10 tại Hà Nội, kết nối với 33 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 210.000 người tham gia. Tại đấu trường quốc tế, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương tại ASIAD 20, trong đó có 3 huy chương vàng.

Đáng chú ý, công tác hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Tính đến ngày 30/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng 72 văn bản quy phạm pháp luật, ban hành 25 thông tư theo thẩm quyền; bãi bỏ 40 thủ tục hành chính cấp Trung ương, phân cấp 36 thủ tục xuống địa phương. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính giảm 50,03%, thời gian giải quyết giảm 50,11%.

Du khách trải nghiệm hoạt động văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. ﻿Ảnh: Làng Văn hóa

Trong 2 tháng cuối năm, Bộ tập trung hoàn thiện các dự án luật, chính sách quan trọng, gồm dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Bên cạnh mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, ngành phấn đấu đạt tổng thu từ du lịch 1.125 tỷ đồng và đưa mức tăng trưởng công nghiệp văn hóa lên từ 10% trở lên trong năm 2026.

Các nhiệm vụ trọng tâm khác cũng được đặt ra, trong đó có tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, phối hợp chuẩn bị Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ tư, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa và chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Song song với đó, Bộ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành kết nối 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và tập trung xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ.

Với khối lượng công việc lớn trong chặng nước rút, việc triển khai đồng bộ các giải pháp về thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng hoạt động chuyên ngành được xem là yếu tố quan trọng để ngành văn hóa, thể thao và du lịch hoàn thành các mục tiêu năm 2026.