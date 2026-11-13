Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tăng tốc hoàn thành mục tiêu năm 2026

Du lịch tăng trưởng, công nghiệp văn hóa khởi sắc

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), trong 10 tháng năm 2026, toàn ngành đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, từ hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt nhiều kết quả tích cực trong 10 tháng năm 2026.

Trong đó, công tác hoàn thiện thể chế được triển khai cùng với cải cách thủ tục hành chính. Tính đến ngày 30/10, Bộ VH,TT&DL chủ trì xây dựng 72 văn bản quy phạm pháp luật, đã ban hành 25 thông tư theo thẩm quyền.

Bộ đã bãi bỏ 40 thủ tục hành chính cấp Trung ương, phân cấp 36 thủ tục xuống địa phương; cắt giảm 50,03% chi phí tuân thủ và 50,11% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực văn hóa, ngày 12/10, Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam đã được ra mắt, công bố 17 bài toán trọng tâm nhằm kết nối các chủ thể sáng tạo và nguồn lực phát triển.

Theo số liệu cập nhật cuối tháng 10, giá trị gia tăng các ngành công nghiệp văn hóa trong 9 tháng đầu năm ước tăng 9,35%, riêng quý III tăng 10,2%. Ngoài ra, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai quy tụ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế; Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV có các đoàn từ 11 tỉnh tham gia là hai trong các hoạt động nổi bật của toàn ngành trong thời gian qua.

Lĩnh vực thể thao ghi dấu ấn ở cả phong trào quần chúng và thành tích cao. Đặc biệt, Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao ngày 10/10 tại Hà Nội, kết nối với 33 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 210.000 người tham gia. Cùng với đó, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương tại ASIAD 20, trong đó có 3 huy chương vàng.

Lĩnh vực tiếp tục là điểm sáng nổi bật của toàn ngành. Theo thống kê mới nhất, tháng 10 Việt Nam đón khoảng 1,85 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4,9% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng, khách quốc tế đạt khoảng 19,5 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 133 triệu lượt, tăng 6,4%.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 944.000 tỷ đồng, tăng 10%, tương đương khoảng 84% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, công tác báo chí, truyền thông chính sách được tăng cường. Hoạt động xuất bản mở rộng hợp tác bản quyền thông qua Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2026.

Chuyển kinh nghiệm thành kết quả, quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2026

Từ thực tiễn triển khai, Bộ VH,TT&DL đưa ra 3 kinh nghiệm cần tiếp tục phát huy là chủ động hoàn thiện thể chế gắn với tháo gỡ vướng mắc; tăng phối hợp giữa Bộ, địa phương và doanh nghiệp; gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển sản phẩm, dịch vụ.

Bộ cũng nhấn mạnh việc cắt giảm thủ tục giúp giảm gánh nặng tuân thủ; mạng lưới công nghiệp văn hóa tạo điều kiện kết nối sáng tạo với thị trường; các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với du lịch mở thêm cơ hội quảng bá điểm đến. Việc cụ thể hóa mục tiêu theo địa bàn, sản phẩm và tiến độ cũng giúp xác định rõ trọng tâm điều hành.

Những kết quả tích cực trong 10 tháng đầu năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để toàn ngành tập trung thực hiện các mục tiêu trong hai tháng cuối năm.

Hai tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra với Bộ VH,TT&DL là chuyển những kinh nghiệm đó thành kết quả cụ thể.

Bộ tập trung tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam; đồng thời chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết.

Về tăng trưởng, toàn ngành phấn đấu đạt 25 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch 1.125 nghìn tỷ đồng và tăng trưởng công nghiệp văn hóa từ 10% trở lên trong năm 2026. Để đạt mục tiêu khách quốc tế, hai tháng cuối năm cần đón thêm khoảng 5,5 triệu lượt.

Trọng tâm được Bộ đặt ra là khai thác mùa cao điểm, phối hợp xúc tiến theo từng thị trường, làm mới sản phẩm, tăng chi tiêu và thời gian lưu trú, bảo đảm chất lượng dịch vụ và an toàn cho du khách.

Song song với các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng, Bộ tập trung tổ chức thiết thực Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, phối hợp chuẩn bị Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ tư, tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Đồng thời, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hoàn thành kết nối 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và xử lý nhiệm vụ chậm tiến độ là những công việc cần tập trung.

Để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai, Bộ VH,TT&DL nhấn mạnh từng nhiệm vụ phải rõ sản phẩm, thời hạn và trách nhiệm người đứng đầu, làm cơ sở đánh giá kết quả năm 2026 và chuẩn bị kế hoạch năm 2027.