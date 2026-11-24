Pháp luật – một bộ phận không thể tách rời của văn hóa

Văn hóa là tổng hòa những giá trị vật chất và tinh thần được hình thành, bồi đắp qua lịch sử phát triển của mỗi dân tộc. Văn hóa hiện diện trong di sản, phong tục, tập quán, nghệ thuật, trong lối sống và những chuẩn mực ứng xử của con người với nhau, với cộng đồng và xã hội. Bởi vậy, khi nói đến văn hóa của một quốc gia, không thể chỉ nhìn vào sự phong phú của đời sống tinh thần hay những thành tựu kinh tế, xã hội, mà còn phải nhìn vào cách mỗi người dân ứng xử với các quy tắc chung, thái độ đối với kỷ cương và ý thức tôn trọng pháp luật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương trao Bằng khen, chứng nhận Gương sáng pháp luật cho Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường - hoạt động tôn vinh các cá nhân tập thể trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật nhân Lễ Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Ảnh Triệu Oanh

Ở góc độ đó, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật không chỉ là nguyên tắc trong quản lý nhà nước, yêu cầu đối với tổ chức và vận hành xã hội, mà còn là một thành tố quan trọng cấu thành văn hóa. Mối quan hệ giữa pháp luật và văn hóa vì thế luôn có sự gắn bó, tác động qua lại. Pháp luật xác lập những khuôn khổ, chuẩn mực cần thiết để bảo vệ các giá trị tốt đẹp, điều chỉnh hành vi và duy trì trật tự xã hội. Ngược lại, văn hóa tạo nên nền tảng nhận thức, niềm tin và sự đồng thuận để các quy định pháp luật được tiếp nhận, thực hiện một cách tự giác. Khi những quy tắc pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử được cộng đồng thừa nhận, việc tuân thủ không còn là sự chấp hành mang tính hình thức mà trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cá nhân, tổ chức. Đây cũng chính là điều kiện để xây dựng một xã hội văn minh, phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao Bằng khen, chứng nhận Gương sáng pháp luật cho Sở Tư pháp Hà Nội nhân Lễ Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Ảnh Triệu Oanh

Nhận thức sâu sắc mối quan hệ đó, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã đặt ra những định hướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nghị quyết xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội.

Tinh thần này cho thấy, xây dựng pháp luật không thể dừng lại ở việc ban hành những quy định đúng thẩm quyền, đúng trình tự, mà phải hướng tới mục tiêu cao hơn là tạo lập những chuẩn mực có khả năng đi vào cuộc sống, được người dân và doanh nghiệp hiểu, đồng thuận và tự giác thực hiện. Cùng với đó, tư duy xây dựng pháp luật phải chuyển mạnh từ thiên về quản lý sang kiến tạo phát triển, vừa bảo đảm kỷ cương, trật tự, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông các nguồn lực. Xây dựng và thi hành pháp luật phải được đặt trong một chỉnh thể thống nhất, bảo đảm các quy định được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả.

Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, động lực kiến tạo phát triển

Trong bài viết “Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - Động lực kiến tạo phát triển đất nước” nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh những yêu cầu quan trọng trong xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật. Theo đó, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự tham gia chủ động, tự giác của người dân. Văn hóa ấy được nuôi dưỡng bằng hiểu biết pháp luật, đạo đức công vụ và trải nghiệm được đối xử công bằng. Quy định rõ ràng, được giải thích thấu đáo và áp dụng công bằng sẽ củng cố niềm tin, khuyến khích tự giác chấp hành. Một cán bộ tận tâm, một cơ quan nghiêm túc sửa sai có sức thuyết phục người dân hơn mọi lời kêu gọi. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu, phải thể hiện trong công việc hằng ngày. Xử lý vi phạm phải nghiêm minh, công bằng, gắn với hướng dẫn, phòng ngừa.

Người dân là chủ thể tham gia xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật. Sự tham gia cần được bảo đảm trong góp ý chính sách, giám sát, phản ánh bất cập và đánh giá kết quả thực hiện. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí, đội ngũ luật gia, luật sư cần phát huy vai trò giám sát, phản biện, hỗ trợ người dân. Mỗi người cần chủ động thực hiện nghĩa vụ, bảo vệ quyền của mình và tôn trọng quyền của người khác. Doanh nghiệp phải coi tuân thủ pháp luật là nền tảng của uy tín, cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững.

Một điểm đáng chú ý trong định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là yêu cầu đổi mới cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Phổ biến, giáo dục pháp luật phải giúp người dân biết cách thực hiện quyền, nghĩa vụ và tìm đến đúng nơi khi cần hỗ trợ. Giải thích chính sách cần gắn với đối thoại, lắng nghe phản hồi để kịp thời điều chỉnh. Ứng dụng công nghệ số phải đi cùng trợ giúp trực tiếp cho người yếu thế, người ở địa bàn khó khăn.

Những định hướng đó cũng là sự tiếp nối và phát triển những giá trị mà Ngày Pháp luật Việt Nam đã kiên trì vun đắp trong suốt 14 năm qua (2012–2026). Từ một hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền pháp luật, Ngày Pháp luật từng bước trở thành sự kiện có ý nghĩa trong đời sống chính trị, pháp lý và xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và người dân về vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội.

Đặc biệt, năm 2026, Ngày Pháp luật Việt Nam được triển khai với chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp thành chuẩn mực ứng xử xã hội”. Chủ đề không chỉ thể hiện sự kế thừa những kết quả đã đạt được mà còn đặt ra yêu cầu mới: đưa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật vượt ra khỏi khuôn khổ của những hoạt động tuyên truyền, trở thành ý thức thường trực, thấm sâu trong hành vi và lối sống của mỗi người.

Trong quá trình đó, Bộ Tư pháp giữ vai trò quan trọng. Với chức năng là cơ quan tham mưu giúp Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và vai trò cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp đã hướng dẫn, tổ chức triển khai Ngày Pháp luật thống nhất trong hệ thống chính trị, góp phần tạo nên sự hưởng ứng rộng rãi từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan nhà nước đến doanh nghiệp và người dân. Thông qua các hoạt động thiết thực, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được truyền tải gần gũi hơn, góp phần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen chủ động tìm hiểu, chấp hành pháp luật trong xã hội.

Tôn trọng sự thật khách quan, lắng nghe thực tiễn

Để tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật thực sự trở thành một giá trị văn hóa, trước hết, ngành Tư pháp phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, yêu cầu đầu tiên là đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy thực tiễn cuộc sống làm thước đo. Một văn bản pháp luật tốt không chỉ cần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ mà còn phải có tính khả thi, dễ hiểu, dễ tiếp cận và thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Muốn vậy, quá trình xây dựng chính sách phải thực sự tôn trọng sự thật khách quan, lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, tiếp thu đầy đủ và có trách nhiệm ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động.

Đây cũng chính là biểu hiện của văn hóa trong hoạt động xây dựng pháp luật: văn hóa tôn trọng sự thật, tôn trọng thực tiễn, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Khi chính sách được hình thành từ yêu cầu thực tế, được tham vấn công khai, minh bạch và giải trình thỏa đáng, pháp luật sẽ có thêm cơ sở để tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận.

Cùng với chất lượng xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật phải được xác định là khâu có ý nghĩa quyết định đối với hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật. Cần khắc phục tình trạng văn bản đã ban hành nhưng chậm được triển khai, quy định chưa được thực hiện thống nhất hoặc người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật cần được tăng cường; những vướng mắc, bất cập phải được phát hiện từ sớm, xử lý kịp thời, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, công bằng và nhất quán. Mọi chủ thể, dù ở vị trí nào, cũng phải bình đẳng trước pháp luật. Yêu cầu này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đặc biệt, trước những yêu cầu mới của chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế, ngành Tư pháp cần chủ động thay đổi phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân. Người dân cần được tạo điều kiện để chủ động tìm hiểu, trao đổi, phản hồi và tham gia vào quá trình xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật. Tuy nhiên, chuyển đổi số cũng phải đi cùng giải pháp hỗ trợ trực tiếp, bảo đảm không để những nhóm người còn hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ bị bỏ lại phía sau.

Một yêu cầu không kém phần quan trọng là xây dựng văn hóa công vụ trong chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. Bởi muốn lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật ra xã hội, trước hết mỗi người làm công tác tư pháp phải là một tấm gương về ý thức chấp hành, kỷ luật, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Việc thực hiện nghiêm Quyết định số 1514/QĐ-BTP ngày 18/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp có ý nghĩa thiết thực trong tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa công vụ chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm và kỷ cương.