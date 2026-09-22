Ngành Tư pháp tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, kiến tạo không gian phát triển

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chủ trì buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo, Đảng bộ Sở Tư pháp hiện có 7 chi bộ trực thuộc với 90 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy UBND thành phố; gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp Trình Minh Đức báo cáo các nội dung liên quan. Ảnh: T.CÔNG

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được duy trì thường xuyên; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Đảng ủy sở chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong 9 tháng, Đảng bộ kết nạp 2 đảng viên mới, đạt 50% chỉ tiêu và đang thực hiện quy trình kết nạp thêm 2 quần chúng.

Trong công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp thẩm định 253 dự thảo, góp ý hơn 800 văn bản; thực hiện tự kiểm tra 100% văn bản do UBND và Chủ tịch UBND thành phố ban hành. Qua kiểm tra không phát hiện văn bản trái pháp luật về nội dung; có 1 văn bản sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày và đã được xử lý theo quy định.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Sở Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra công tác xây dựng, ban hành văn bản tại 21 HĐND và UBND cấp xã; tham mưu triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở Tư pháp tham mưu UBND thành phố ban hành 9 kế hoạch; tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho khoảng 400 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và công chức cấp xã.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, chủ động của Đảng ủy, Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Bí thư Thành ủy chỉ rõ, chất lượng tham gia xây dựng văn bản chưa đồng đều; công tác rà soát tại một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng; đội ngũ làm công tác pháp chế, xây dựng, kiểm tra văn bản, nhất là ở cơ sở còn mỏng, nhiều trường hợp kiêm nhiệm; một số hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành Tư pháp giai đoạn phát triển mới phải cao hơn, Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Tư pháp phát huy tốt vai trò “gác cửa” về pháp lý, đồng thời thực sự trở thành cơ quan tham mưu quan trọng về thể chế; chủ động phát hiện điểm nghẽn, tháo gỡ vướng mắc, góp phần mở đường cho phát triển.

Trước hết, Đảng ủy sở tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ tư pháp, nhất là cán bộ trực tiếp tham mưu xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản phải có chuyên môn sâu, bản lĩnh, tư duy đổi mới và khả năng xử lý những vấn đề pháp lý mới phát sinh.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Sở cần rà soát tổ chức công việc, vị trí việc làm, xác định rõ những vị trí thực sự thiếu và những khâu có thể chuẩn hóa, số hóa để nâng cao năng suất; đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho các sở, ngành và cấp xã.

Về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Bí thư Thành ủy yêu cầu tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị; hoàn thành tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 10/11/2026; kịp thời xử lý những quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc rà soát, kiểm tra văn bản không phải việc riêng của Sở Tư pháp, mà các sở, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước hết đối với lĩnh vực mình quản lý. Sở Tư pháp làm đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu xử lý.

Đối với các chủ trương, dự án và mô hình phát triển mới, Sở Tư pháp phải tham gia từ sớm, từ đầu, chủ động nhận diện rủi ro, điểm nghẽn pháp lý và đề xuất phương án xử lý; không chờ phát sinh vướng mắc mới vào cuộc. Cùng với xây dựng pháp luật, phải coi trọng tổ chức thi hành; nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phổ biến, giáo dục và trợ giúp pháp lý.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Bí thư Thành ủy yêu cầu tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính, chuyển đổi số và quản trị dữ liệu tư pháp; tập trung xử lý điểm nghẽn trong kết nối, đồng bộ dữ liệu hộ tịch, công chứng và các hệ thống phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, ngành Tư pháp tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính, bổ trợ tư pháp; tăng cường kiểm tra các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm.

Việc sắp xếp, chuyển đổi các phòng công chứng phải bảo đảm hoạt động liên tục, không làm gián đoạn giải quyết nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; triển khai thí điểm chế định luật sư công chặt chẽ, đúng quy định và hiệu quả thực chất.

Đối với các kiến nghị của Sở Tư pháp, Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp xử lý. Trong đó, tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật; khẩn trương rà soát phương án bố trí kinh phí nâng cấp các trang thông tin điện tử; xem xét biên chế trên cơ sở vị trí việc làm, khối lượng công việc thực tế và yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy mong muốn sau buổi làm việc, tư duy và cách làm của ngành Tư pháp thành phố phải chuyển biến rõ, chủ động hơn trong tham mưu, sâu hơn về chuyên môn, nhanh hơn trong xử lý công việc; vừa giữ vững kỷ cương pháp luật, vừa góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, kiến tạo không gian phát triển cho thành phố.