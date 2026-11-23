Ngày 22/11, tại Cà Mau, Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau cùng Hội Thủy sản Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tôm Việt Nam 2026. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau lần thứ II, với chủ đề “Định vị ngành tôm Việt Nam - Giải pháp khoa học công nghệ, liên kết chuỗi và phát triển thị trường bền vững”.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng ngành tôm cần thay đổi cách tiếp cận trong tổ chức sản xuất. Thay vì tập trung vào sản lượng thu hoạch, hiệu quả kinh tế phải được đánh giá trên cơ sở tổng chi phí đầu vào, tỷ lệ nuôi thành công và lợi nhuận thực tế của người sản xuất.

Các khoản chi cho con giống, thức ăn, điện, xử lý môi trường và vốn đầu tư, cùng thiệt hại từ những vụ nuôi không thành công, đều cần được tính đầy đủ khi xác định giá thành. Đây là cơ sở để đánh giá chính xác hiệu quả của từng mô hình nuôi.

Ông Phùng Đức Tiến, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam: Ngành tôm phải cạnh tranh bằng chất lượng, hiệu quả thay vì chỉ chạy theo sản lượng - Ảnh: Trọng Linh/Báo Chính phủ.

Sản lượng và kim ngạch tăng nhưng hiệu quả vẫn là bài toán lớn

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phùng Đức Tiến, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết xuất khẩu tôm của Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 đạt khoảng 4,21 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Mặt hàng này đóng góp khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước.

Dù kết quả xuất khẩu ghi nhận tăng trưởng, ngành tôm vẫn đối mặt với nhiều hạn chế trong sản xuất. Theo ông Tiến, giá thành cao, chất lượng con giống chưa đồng đều, dịch bệnh và sự thiếu ổn định trong liên kết chuỗi đang ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Trong khi đó, yêu cầu của khách hàng quốc tế ngày càng cao, đặc biệt đối với an toàn thực phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc và các tiêu chí môi trường.

Ông Tiến cho rằng việc xác định hướng phát triển cho ngành tôm cần xuất phát từ những lợi thế thực tế và khả năng giải quyết các điểm nghẽn hiện hữu. Với tôm thẻ chân trắng, trọng tâm là giảm chi phí sản xuất và cải thiện tỷ lệ nuôi thành công. Đối với tôm sú, cần khai thác lợi thế từ điều kiện sinh thái để tạo ra những sản phẩm có đặc trưng riêng và giá trị cao hơn.

Cùng quan điểm về áp lực cạnh tranh, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, nhận định tôm Việt Nam đang gặp bất lợi về chi phí sản xuất so với các quốc gia xuất khẩu lớn như Ecuador và Ấn Độ. Trong bối cảnh những đối thủ này tiếp tục mở rộng sản lượng, Việt Nam cần tận dụng thế mạnh chế biến và phát triển các mô hình nuôi sinh thái để tạo sự khác biệt.

Chi phí sản xuất quyết định hiệu quả của mô hình nuôi

Một vấn đề được các chuyên gia quan tâm là tình trạng năng suất nuôi tăng nhưng lợi nhuận chưa tương xứng. Ông Trình Trung Phi, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Tập đoàn Thủy sản Việt Úc, cho biết những tiến bộ về công nghệ giống, ao lót bạt và quy trình nuôi nhiều giai đoạn đã góp phần gia tăng sản lượng tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên, kết quả tốt tại một số ao nuôi riêng lẻ chưa đủ để phản ánh hiệu quả của toàn bộ vùng sản xuất.

Diễn đàn Tôm Việt Nam 2026 đặt ra bài toán giảm giá thành, nâng lợi nhuận cho người nuôi và giữ vững thị trường xuất khẩu - Ảnh: Hữu Tùng/Báo Chính phủ.

Trong số những rủi ro kỹ thuật, bệnh vi bào tử trùng EHP đang là vấn đề đáng chú ý. Theo ông Phi, bệnh này không khiến tôm chết hàng loạt nhưng có thể làm tôm chậm tăng trưởng, kích cỡ không đồng đều. Hệ quả là thời gian nuôi kéo dài, kéo theo chi phí sản xuất tăng lên.

Để hạn chế rủi ro, doanh nghiệp đề xuất kiểm soát chặt các khâu từ con giống, nguồn nước đầu vào đến môi trường ao nuôi. Việc lựa chọn giống cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng vùng, đồng thời chú trọng quản lý sức khỏe tôm và xử lý chất thải trong quá trình sản xuất.

Đối với các giải pháp công nghệ như nuôi tuần hoàn, hạn chế thay nước và tự động hóa, hiệu quả cần được kiểm chứng qua nhiều vụ nuôi. Chỉ tiêu quan trọng không đơn thuần là mức đầu tư ban đầu hay năng suất đạt được, mà phải là chi phí để sản xuất mỗi kilôgam tôm thương phẩm.

Theo đó, các doanh nghiệp cần theo dõi đồng thời tỷ lệ ao đạt kế hoạch, tỷ lệ sống, hệ số sử dụng thức ăn, giá thành và lợi nhuận thực tế. Việc đánh giá công nghệ cũng cần tính đến thiệt hại từ những vụ nuôi thất bại, tránh chỉ căn cứ vào kết quả của các mô hình đạt năng suất cao.

Tôm - lúa, tôm - rừng cần được khai thác tốt hơn lợi thế sinh thái

Bên cạnh các mô hình nuôi thâm canh, tôm - lúa và tôm - rừng được đánh giá là những hướng sản xuất có tiềm năng nhờ đặc điểm sử dụng ít đầu vào và lợi thế về nguồn gốc sinh thái.

Theo tham luận của ông Phan Thanh Lâm và ông Lê Văn Trúc, Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam, diện tích các mô hình tôm - lúa trên cả nước hiện vào khoảng 200.000 ha, trong khi diện tích tôm - rừng dao động từ 60.000-82.000 ha.

Dù có lợi thế riêng, các mô hình này vẫn gặp khó khăn do quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán; chất lượng con giống và hệ thống thủy lợi chưa đồng đều. Bên cạnh đó, chi phí duy trì chứng nhận quốc tế và thực hiện truy xuất nguồn gốc tạo thêm gánh nặng cho các hộ nuôi quy mô nhỏ. Giá trị gia tăng từ sản phẩm sinh thái cũng chưa được phân bổ rõ ràng để người sản xuất được hưởng lợi tương xứng.

Nhóm nghiên cứu kiến nghị nâng cao chất lượng con giống, cải thiện hạ tầng thủy lợi và tổ chức lại các vùng nuôi theo hướng tập trung, có liên kết. Đồng thời, doanh nghiệp cần tham gia chia sẻ chi phí chứng nhận và xây dựng cơ chế thu mua phù hợp, qua đó tạo động lực kinh tế để người dân duy trì rừng và phương thức canh tác thuận theo điều kiện tự nhiên.

Từ góc độ địa phương, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết tỉnh có diện tích nuôi tôm lớn, hệ thống doanh nghiệp chế biến cùng nhiều mô hình tôm - rừng, tôm - lúa giàu tiềm năng. Tuy nhiên, lợi thế về diện tích chỉ có thể phát huy đầy đủ khi mang lại thu nhập tốt hơn cho người nuôi và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp.

Qua khảo sát tại Ecuador và tham dự Diễn đàn Tôm toàn cầu ở Hà Lan, Cà Mau nhận thấy ngành tôm cần chú trọng hơn đến năng lực quản lý con giống, dịch bệnh, môi trường và chi phí sản xuất. Những giải pháp áp dụng cũng cần phù hợp với đặc điểm của các vùng nuôi nhỏ lẻ, thay vì triển khai theo một mô hình chung.

Biến động thị trường đòi hỏi liên kết chặt giữa vùng nuôi và đơn hàng

Không chỉ chịu sức ép từ chi phí sản xuất, ngành tôm còn phải thích ứng với sự phân hóa về nhu cầu tại các thị trường nhập khẩu.

Theo bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm trong 10 tháng năm 2026 đạt khoảng 4,2 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng trưởng giữa các thị trường có sự khác biệt đáng kể.

Cụ thể, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc và Hồng Kông tăng 30,1%, trong khi thị trường Hoa Kỳ giảm 19,5% và EU giảm 3,9%. Bên cạnh sự thay đổi về nhu cầu, các thị trường nhập khẩu cũng gia tăng yêu cầu đối với dư lượng, kích cỡ, trọng lượng sản phẩm, hồ sơ truy xuất nguồn gốc và quy trình tổ chức sản xuất.

Trên cơ sở những diễn biến này, VASEP đưa ra dự báo thận trọng về xuất khẩu tôm năm 2027, với kim ngạch khoảng 4,4 tỷ USD. Dự báo được xây dựng trong bối cảnh thị trường Hoa Kỳ và EU có thể phục hồi chậm, trong khi những rủi ro liên quan đến thương mại và vận chuyển vẫn hiện hữu. Đây là kịch bản dự báo của hiệp hội, không phải mục tiêu kế hoạch của toàn ngành.

Theo bà Hằng, để thích ứng với biến động thị trường, cần tăng cường kết nối giữa nhu cầu đặt hàng và kế hoạch sản xuất tại vùng nuôi. Nhà nhập khẩu cần chia sẻ thông tin về nhu cầu tiêu thụ, trong khi nhà máy phối hợp với hợp tác xã xây dựng lịch thả giống, xác định kích cỡ thu hoạch và sản lượng phù hợp.

Các hợp đồng liên kết cũng cần quy định cụ thể tiêu chuẩn chất lượng, phương thức xác định giá và cách thức xử lý khi thị trường có biến động. Về phía vùng nuôi, việc ghi chép dữ liệu sản xuất, kiểm soát dư lượng và quản lý chi phí cần được thực hiện chặt chẽ hơn. Doanh nghiệp chế biến đồng thời cần gia tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị hàng hóa.

Nhìn chung, những vấn đề được đặt ra tại Diễn đàn Tôm Việt Nam 2026 cho thấy yêu cầu phát triển của ngành không chỉ nằm ở việc mở rộng quy mô hay gia tăng sản lượng. Nâng tỷ lệ nuôi thành công, kiểm soát giá thành, ổn định nguồn nguyên liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường mới là những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh.

Để duy trì vị thế trên thị trường xuất khẩu, ngành tôm cần cải thiện hiệu quả từ khâu sản xuất ban đầu, phát huy lợi thế của từng mô hình nuôi và tăng cường liên kết giữa người nuôi, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến với nhà nhập khẩu. Đây cũng là cơ sở để nâng cao giá trị sản phẩm và hướng tới phát triển bền vững.