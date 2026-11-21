Thời gian qua, ngành tôm Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng, trở thành một trong những ngành hàng chủ lực của thủy sản, đóng góp lớn vào tăng trưởng, xuất khẩu, giải quyết việc làm và sinh kế của người dân. Năm 2026, ngành tôm vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, sản lượng tôm nước lợ đạt khoảng 1,47 triệu tấn, vượt kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu tôm nước lợ trong 10 tháng ước đạt 4,22 tỷ USD.

Đồng chí Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Đằng sau những kết quả tăng trưởng, cần thẳng thắn nhìn nhận ngành tôm Việt Nam đang đối mặt với những điểm nghẽn nội tại, làm hạn chế hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh. Điều đó cho thấy, nếu không đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ, ngành tôm sẽ khó tạo ra bước đột phá về hiệu quả và năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới. Bước vào năm 2027 và giai đoạn phát triển 2026–2030, trong bối cảnh đất nước đặt ra yêu cầu tăng trưởng cao, ngành tôm phải tiếp tục khẳng định vai trò là ngành hàng chủ lực, đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu.

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị.

Đối với tỉnh Cà Mau, sau hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu, không gian phát triển mới đã mở ra cơ hội lớn để hình thành trung tâm công nghiệp tôm hiện đại, kết hợp lợi thế tôm sinh thái, tôm - rừng, tôm - lúa với nuôi công nghệ cao, chế biến và xuất khẩu. Vì thế tỉnh Cà Mau không chỉ phát huy vai trò địa phương dẫn đầu về quy mô sản xuất mà còn tiên phong về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu tôm Việt Nam.

Hội nghị tập trung thảo luận đánh giá thực chất chất lượng tăng trưởng và xác định dư địa phát triển ngành tôm năm 2027. Xác định những đột phá về giống, khoa học công nghệ và hạ tầng vùng nuôi, đề xuất những giải pháp có khả năng tạo chuyển biến rõ nhất về chất lượng giống, tỷ lệ nuôi thành công, năng suất và giảm giá thành; ưu tiên những công nghệ, mô hình sản xuất và hạ tầng thiết yếu nào để nâng cao hiệu quả, kiểm soát môi trường, dịch bệnh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, cần có giải pháp cụ thể ứng phó với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn, biến động nguồn nước trong mùa khô 2026–2027, bảo đảm an toàn sản xuất ngay từ đầu vụ.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2027.

Một số đề xuất đổi mới tổ chức sản xuất, phát triển liên kết chuỗi giá trị và phát huy vai trò của doanh nghiệp. Khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, phân tán; hình thành các vùng nguyên liệu ổn định, có quản lý, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu thị trường; tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, nguồn lực và môi trường đầu tư để doanh nghiệp thực sự trở thành lực lượng dẫn dắt đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất và phát triển thị trường. Cùng với đó, cần tiến hành các biện pháp nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh và định vị sản phẩm tôm Việt Nam trên thị trường thế giới. Xác định những nhiệm vụ cấp bách và giải pháp đột phá cho năm 2027.