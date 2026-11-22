Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi lễ khai mạc. Ảnh: VGP

Tối 21/11, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ khai mạc Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Cà Mau cùng các Bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động có ý nghĩa cả về văn hóa và kinh tế để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo Phó Thủ tướng, văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển. Văn hóa không chỉ là những giá trị truyền thống được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, mà còn được thể hiện trong nếp sống, cách ứng xử, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên của mỗi con người, mỗi cộng đồng và mỗi dân tộc.

Với Cà Mau, nghề nuôi tôm là một phần trong văn hóa sông nước, rừng và biển của cư dân vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc. Đồng thời, các mô hình tôm rừng, tôm lúa và thương hiệu tôm Cà Mau là kết tinh của tri thức bản địa, kinh nghiệm lao động và cách người dân Đất Mũi sống hài hòa với thiên nhiên qua nhiều thế hệ.

Do đó, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II với chủ đề "Bừng sáng bản sắc văn hóa, Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới" càng có ý nghĩa khi được gắn với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Việt Nam có tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển thủy sản. Tôm là ngành hàng xuất khẩu quan trọng trong tổng thể chiến lược phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Ngành tôm Cà Mau có vị trí đặc biệt quan trọng với diện tích vùng nuôi khoảng 418.000 ha, chiếm 55% diện tích nuôi tôm nước lợ của cả nước. Tỉnh có nhiều mô hình nuôi đặc trưng như tôm rừng, tôm lúa, tôm siêu thâm canh công nghệ cao, cùng hệ thống doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu có năng lực cạnh tranh ngang tầm khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng tham quan Khu trưng bày thương mại ngành tôm. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra, ngành tôm Cà Mau nói riêng và cả nước nói chung còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đơn cử, chất lượng giống và tỉ lệ nuôi thành công chưa ổn định; chi phí sản xuất còn cao; hạ tầng vùng nuôi thiếu đồng bộ; sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết yếu; việc ứng dụng khoa học, công nghệ chưa đồng đều.

Trong khi đó, thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Cạnh tranh không chỉ về giá mà còn về năng suất, công nghệ, thương hiệu và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn.

Chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp ngành tôm phải chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập bền vững của người nuôi tôm làm mục tiêu.

Theo đó, cần tổ chức lại không gian sản xuất theo hướng tổng thể để tối ưu hóa nguồn lực phát triển; nâng cao chất lượng tôm giống và vật tư đầu vào để giảm chi phí sản xuất.

Đồng thời, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất và thúc đẩy liên kết bền vững theo chuỗi giá trị. Trong đó, phát huy vai trò dẫn dắt của các hợp tác xã, doanh nghiệp cùng sự hỗ trợ của Nhà nước để tổ chức liên kết các hộ nuôi thành những vùng sản xuất thống nhất về thời vụ, quy trình và nguồn nước.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Cà Mau xác định rõ định hướng phát triển ngành tôm theo từng vùng sinh thái; lựa chọn các mô hình hiệu quả, cách làm hay để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển và nhân rộng. Ảnh: VGP

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng lưu ý về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đây vừa là điều kiện để nghề nuôi tôm phát triển bền vững, vừa là cơ sở gìn giữ không gian văn hóa của cư dân vùng ven biển.

Cùng với đó, các bên đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu tôm Việt Nam.

Đối với tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng đề nghị xác định rõ định hướng phát triển ngành tôm theo từng vùng sinh thái; lựa chọn các mô hình hiệu quả, cách làm hay để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển và nhân rộng.

Tỉnh phải tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để giải quyết những bài toán lớn của ngành tôm, nâng cao giá trị trong chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, cần gắn phát triển ngành tôm với phát triển văn hóa, du lịch; hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, ẩm thực và lễ hội.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tin tưởng Cà Mau sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, tạo ra những bước phát triển mới; để bản sắc văn hóa trở thành sức mạnh cho phát triển, lợi thế tự nhiên được nâng tầm bằng tri thức và công nghệ, con tôm Cà Mau mang theo bản sắc của vùng đất cực Nam vươn tầm thế giới, góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, đúng với tinh thần Festival năm nay.

Từ ngày 21 - 25/11, tỉnh Cà Mau tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, không gian trưng bày, xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch sẽ được diễn ra như không gian quảng bá của Festival có quy mô 350 gian hàng, gồm các không gian trưng bày, giới thiệu ngành hàng tôm, sản phẩm OCOP, việc làm và ẩm thực; Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 và định hướng đến năm 2030; Đêm hội Văn hóa dân tộc tỉnh Cà Mau…

Lê Hồng Nhung