Ngành tòa án đổi mới việc đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu nghị quyết

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: MĐ)

Hội nghị tập trung vào các nhiệm vụ xây dựng đảng, đổi mới công tác cán bộ, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân. Thông qua hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống Tòa án nhân dân được nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới của văn kiện và các yêu cầu đặt ra đối với ngành.

Hội nghị được tổ chức theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu. (Ảnh: MĐ)

Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; gắn việc học tập, quán triệt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, phải nắm chắc nội dung văn kiện, tổ chức thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và cấp Tòa án; đổi mới việc đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu nghị quyết thông qua phần mềm, tập trung kiểm tra cả nhận thức về nội dung cốt lõi và khả năng vận dụng vào nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, đảng viên.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy được giao phối hợp Chi bộ Cục Công nghệ thông tin triển khai thử nghiệm phần mềm, đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Đảng ủy. Nội dung nghiên cứu, tìm hiểu nghị quyết cũng được yêu cầu đưa vào sinh hoạt chi bộ tháng 11/2026.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các cấp ủy chủ động rà soát, nhận diện những hạn chế, khuyết điểm để kịp thời khắc phục; không trông chờ, phụ thuộc hoàn toàn vào kết luận của cơ quan kiểm tra, giám sát cấp trên.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. (Ảnh: MĐ)

Đối với phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong hệ thống Tòa án, đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh yêu cầu phân định rõ trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy với trách nhiệm quản lý, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Các tổ chức đảng, đơn vị cần rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đúng chức năng, thẩm quyền, tránh hành chính hóa hoạt động lãnh đạo của Đảng hoặc làm thay nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn.

Đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, nhất là đánh giá cán bộ trên cơ sở tiêu chí, kết quả công việc, sản phẩm cụ thể và dữ liệu có kiểm chứng; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, gắn với thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực, vụ việc nổi cộm, có nguy cơ phát sinh vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp trực tiếp nghiên cứu, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện. Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, định kỳ tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện và những vấn đề cần chỉ đạo giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, mỗi đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả nhiệm vụ được phân công; những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần được báo cáo kịp thời để xem xét, tháo gỡ, bảo đảm các chương trình, kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.