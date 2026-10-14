Ngành tổ chức xây dựng Đảng Lâm Đồng: Đổi mới tư duy, nâng tầm tham mưu chiến lược

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng với cán bộ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. (Ảnh: Nguyễn Luân)

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2026), toàn ngành quyết tâm đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu bứt phá nhanh và bền vững của địa phương.

Bản lĩnh qua từng bước ngoặt

Chặng đường 96 năm hình thành và phát triển của ngành tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2026) gắn liền với lịch sử đấu tranh anh dũng và quá trình trưởng thành vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10/1930, tại Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ở Hương Cảng, Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay) được thành lập, đánh dấu một mốc son trong lịch sử ngành.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Luân)

Trải qua các thời kỳ cách mạng, công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ luôn được Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng, xác định là nhiệm vụ then chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, mốc lịch sử ngày 18/6/2025 khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 319-QĐ/TW thành lập Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông đã mở ra một chương mới với không gian phát triển rộng lớn, quy mô tổ chức và yêu cầu quản trị cao hơn rất nhiều.

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2026. (Ảnh: Hữu Phúc)

Việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy chính thức ra mắt vào tháng 7/2025 không chỉ đơn thuần là sự cộng hợp về mặt cơ học, mà là một bước chuyển mình mang tầm chiến lược. Trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên một địa bàn rộng lớn từ cao nguyên xuống duyên hải, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã và đang khẳng định rõ vai trò “tiên phong đi trước”, tạo nền tảng vững chắc cho toàn bộ hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Tôn Thiện Đồng kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại các điểm bầu cử xã Cát Tiên 3. (Ảnh: Hoàng Sa)

Sau hợp nhất, Lâm Đồng đứng trước hàng loạt bài toán tổ chức bộ máy vô cùng phức tạp: từ việc sắp xếp, định hình mô hình chính quyền 2 cấp, rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, cho đến việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030... Khối lượng công việc khổng lồ cùng áp lực tiến độ gắt gao đòi hỏi ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh phải hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, lấy phương châm “Kỷ cương - Linh hoạt - Hiệu quả” làm kim chỉ nam.

Nhìn lại hành trình hơn 1 năm qua kể từ khi chính thức vận hành tổ chức bộ máy mới, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng đã chứng minh bản lĩnh và năng lực tham mưu vững vàng qua những kết quả hết sức thuyết phục. Toàn ngành đã chủ động bám sát các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhanh chóng tham mưu kiện toàn, tổ chức lại các cơ sở đảng phù hợp với mô hình quản trị 2 cấp.

Việc phân công, bố trí cán bộ được thực hiện chặt chẽ, dựa trên năng lực, sở trường và yêu cầu thực tiễn địa phương, giúp bộ máy mới nhanh chóng vượt qua giai đoạn xáo trộn ban đầu, sớm đi vào vận hành nền nếp, thông suốt và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2026. (Ảnh: Hữu Phúc)

Cùng với việc sắp xếp bộ máy, ngành tổ chức xây dựng Đảng Lâm Đồng đã tham mưu tạo chuyển biến rõ nét trong công tác cán bộ, khâu then chốt của then chốt. Việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ được triển khai bài bản, công khai, minh bạch, bảo đảm nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Tỉnh đặc biệt chú trọng công tác thẩm định, rà soát tiêu chuẩn chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ; xem đây là "màng lọc" quan trọng để lựa chọn những cán bộ vừa có đức, vừa có tài, đủ bản lĩnh đảm nhận trách nhiệm ở các vị trí công tác đòi hỏi cao hơn.

Song song đó, việc củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục là điểm sáng. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới được các cấp ủy thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc và quy trình của Điều lệ Đảng, coi trọng cả số lượng lẫn chất lượng. Việc siết chặt quản lý đảng viên gắn với nâng cao sức chiến đấu từ gốc rễ đã góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: tư liệu)

Chuyển mình trong giai đoạn mới

Đứng trước không gian phát triển mới sau hợp nhất, yêu cầu đặt ra cho ngành tổ chức xây dựng Đảng Lâm Đồng không chỉ dừng lại ở việc giữ vững sự ổn định hay dừng ở mức “kiện toàn cho đúng” quy định. Cốt lõi của chặng đường mới phải là “tổ chức để vận hành tốt và phát triển”, tạo động lực trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Lấy sự hài lòng và lợi ích của Nhân dân làm thước đo hiệu quả, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh xác định tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá.

Toàn ngành tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương thành các chương trình, đề án sát hợp với tình hình thực tế của một địa bàn rộng lớn, đa dạng về địa hình, dân cư và bản sắc văn hóa.

Công tác tổ chức cán bộ phải luôn gắn liền với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và chủ động ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”.

Giai đoạn tới, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. (Ảnh: tư liệu)

Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu hiện nay là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu đủ năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Việc đẩy mạnh luân chuyển, đào tạo cán bộ qua thực tiễn sinh động tại cơ sở sẽ là khâu đột phá để rèn luyện bản lĩnh chính trị và nâng cao tư duy quản trị hiện đại cho đội ngũ cán bộ toàn tỉnh.

Sự chuyển mình của ngành còn thể hiện rõ qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cải cách hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đổi mới lề lối, tác phong làm việc theo hướng khoa học, sâu sát cơ sở, "gần dân, hiểu dân".

Việc số hóa dữ liệu đảng viên, quản lý hồ sơ cán bộ và cải tiến quy trình tham mưu sẽ giúp nâng cao năng lực điều hành, giảm tải thủ tục hành chính, bảo đảm tính chính xác, kịp thời và công khai trong công tác quản lý.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà cho các gia đình khó khăn. (Ảnh: tư liệu)

Cùng với đó, ngành chủ động kết hợp chặt chẽ công tác tổ chức với bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc tình hình để giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở; tiếp tục thực hiện có chất lượng các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng là dịp để mỗi cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng ôn lại lịch sử tự hào, đồng thời ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ và Nhân dân địa phương.

Phát huy truyền thống đoàn kết, kiên trung, sáng tạo, đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng quyết tâm nâng tầm bản lĩnh, mài sắc tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu; góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), đưa địa phương bứt phá phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.