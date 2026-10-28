Ngành tiền số Mỹ chi 176 triệu USD cho bầu cử giữa nhiệm kỳ

Ngành công nghiệp tiền số Mỹ hiện có quy mô khoảng 2.750 tỷ USD. Trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ của nước này, các doanh nghiệp trong ngành đang tăng cường tài trợ cho hoạt động tranh cử của những ứng viên có quan điểm ủng hộ tài sản số.

Theo Reuters, thông tin từ hồ sơ tài chính tranh cử và các chiến lược gia trong ngành cho thấy đây là một chiến lược dài hạn. Mục tiêu là mở rộng sự ủng hộ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội đối với việc xây dựng khung pháp lý cho tiền số. Qua đó, ngành kỳ vọng tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình hoạch định chính sách, kể cả sau khi Tổng thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ.

Fairshake, siêu ủy ban hành động chính trị (Super PAC) lớn nhất của ngành tiền số, tiếp tục dẫn dắt chiến dịch. Tổ chức này từng chi 196 triệu USD trong chu kỳ bầu cử năm 2024 và cho biết 53 trong số 58 ứng viên được hỗ trợ tại các cuộc bầu cử sơ bộ hoặc bầu cử đặc biệt năm nay đã giành chiến thắng.

Các Super PAC được phép tiếp nhận và chi tiêu không giới hạn số tiền, nhưng không được trực tiếp phối hợp với chiến dịch tranh cử. Họ đang đổ hàng chục triệu USD vào quảng cáo tại những cuộc đua quan trọng.

Theo tổ chức vận động Public Citizen, ngành tiền số dẫn đầu về mức chi tiêu của doanh nghiệp cho các cuộc tranh cử cấp liên bang tại Mỹ năm 2026. Trước đó, vào năm 2024, tổ chức này từng bày tỏ lo ngại rằng nguồn tài chính lớn của ngành có thể tác động đáng kể đến các cuộc bầu cử.

10 tổ chức chi nhiều nhất cho bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026. Coinbase và Ripple là hai doanh nghiệp tiền số góp mặt trong nhóm 10 tổ chức chi tiêu lớn nhất, bên cạnh các tổ chức vận động chính trị và tập đoàn công nghiệp. Đồ họa: Al Jazeera

"Khoản đầu tư cho tương lai"

Những nhà tài trợ lớn như sàn giao dịch Coinbase, công ty tiền số Ripple và quỹ đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz đang gia tăng sự hiện diện trong hoạt động tài trợ tranh cử tại Mỹ. Theo các chiến lược gia và chuyên gia tài chính chính trị, mục tiêu dài hạn của ngành là thúc đẩy đối thoại với các nhà lập pháp về chính sách quản lý tài sản số.

Tài trợ tranh cử và vận động chính sách là những hoạt động được pháp luật Mỹ quy định, với các yêu cầu riêng về công khai tài chính và giới hạn phối hợp giữa các tổ chức. Tuy nhiên, mức chi tiêu lớn của doanh nghiệp cũng làm dấy lên tranh luận về ảnh hưởng của nguồn lực tài chính đối với hoạt động chính trị.

“Đây là khoản đầu tư cho tương lai”, ông Colin McLaren, người đứng đầu bộ phận quan hệ chính phủ tại Solana Policy Institute, tổ chức vận động chính sách cho ngành tiền số, nhận định. Tổ chức này đã đóng góp 4,9 triệu USD cho các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay, theo hồ sơ tài chính tranh cử.

Ông Trump bắt tay với Brian Armstrong, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Coinbase, khi ông phát biểu trước các lãnh đạo ngành tiền điện tử, tại Phòng Roosevelt ở Nhà Trắng, Washington DC (Mỹ) ngày 19/8. Ảnh: Reuters.

Ông McLaren cho biết mục tiêu là bảo đảm ngành tiền số có những quy tắc hoạt động rõ ràng trong dài hạn và hiểu được kỳ vọng của các cơ quan quản lý.

Tính đến ngày 20/10, Fairshake cùng các PAC liên kết đã chi khoảng 150,8 triệu USD cho bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Các nhóm khác trong ngành chi thêm khoảng 25 triệu USD.

“Chúng tôi ủng hộ các ứng viên thân thiện với tiền số, những người thúc đẩy đổi mới sáng tạo của Mỹ ở cả hai đảng”, ông Geoff Vetter, người phát ngôn của Fairshake, cho biết.

Vài năm trước, vị thế chính trị của ngành tiền số còn khá hạn chế. Năm 2018, các nghị sĩ Mỹ thậm chí không tìm được phòng họp trong các tòa nhà văn phòng của Hạ viện hoặc Thượng viện để tổ chức cuộc thảo luận lưỡng đảng đầu tiên về tiền số. Cuối cùng, họ phải họp tại Thư viện Quốc hội, theo bà Kristin Smith, Chủ tịch Solana Policy Institute và người từng tham gia thành lập Blockchain Association.

Sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX và cuộc khủng hoảng trên diện rộng của ngành năm 2022, chính quyền Tổng thống Joe Biden tăng cường giám sát lĩnh vực này. Theo một nghiên cứu của Đại học Georgetown, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) sau đó đã áp dụng các khoản phạt tổng cộng hơn 6 tỷ USD trong 98 vụ việc.

“Ngành công nghiệp bị dồn vào chân tường và cách duy nhất để thoát ra là chứng minh sức mạnh”, bà Smith nhận định.

Giới lãnh đạo doanh nghiệp tiền số sau đó xây dựng chiến lược vận động nhằm đối phó với cách tiếp cận mà họ gọi là “quản lý bằng thực thi pháp luật” dưới thời Chủ tịch SEC Gary Gensler.

Lợi ích kinh tế

Việc xây dựng khung pháp lý cho stablecoin và các loại tài sản số khác đang là một trong những vấn đề được ngành tiền số Mỹ quan tâm. Các quy định mới có thể tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, yêu cầu tuân thủ và khả năng phát triển của doanh nghiệp.

Năm 2025, Mỹ thông qua đạo luật GENIUS, thiết lập khuôn khổ quản lý liên bang đối với stablecoin thanh toán. Đây là những token được thiết kế để duy trì giá trị ổn định, thường neo theo USD, và được sử dụng trong giao dịch tài sản số, chuyển tiền cũng như các ứng dụng thanh toán dựa trên blockchain.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về tiền điện tử tại Nhà Trắng ở Washington, DC (Mỹ) tháng 3/2025. Ảnh: Reuters.

Với các doanh nghiệp phát hành stablecoin, quy định về điều kiện hoạt động, tài sản bảo chứng và giám sát có ý nghĩa trực tiếp đối với mô hình kinh doanh. Khung pháp lý rõ ràng có thể hỗ trợ niềm tin của người dùng và đối tác, tạo điều kiện mở rộng việc sử dụng token trong thanh toán. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải đáp ứng những yêu cầu tuân thủ tương ứng.

Theo Reuters, đạo luật GENIUS là một trong những bước tiến đáng chú ý về khung pháp lý cho tiền số tại Mỹ, được thông qua trong giai đoạn ngành này gia tăng hoạt động vận động chính sách. Đạo luật nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng, thiết lập khuôn khổ quản lý liên bang dành riêng cho stablecoin thanh toán.

Tuy nhiên, GENIUS mới giải quyết một phần bài toán pháp lý. Ngành tiền số còn thúc đẩy dự luật CLARITY, nhằm xác định rõ hơn cách phân chia thẩm quyền giám sát tài sản số giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC).